Deti na vegánskej strave sú slabšie, nižšie a môžu mať aj ďalšie zdravotné problémy

Zástancami vegánskej diéty sú najmä zarytí vegáni. Samozrejme, na tom nejesť žiadne živočíšne produkty nie je absolútne nič zlé, práve naopak. Už viacero štúdií preukázalo, že byť vegánom má aj nespočet výhod. Najnovšie sa ale ukazuje, že deti by výhradne vegánmi byť nemali.

Vegánstvo je najprospešnejšie pre našu planétu. To je fakt, ktorý nespochybňuje snáď nikto. Vegánske diéty sa ale aj napriek tomu neustále dostávajú do pozornosti lekárov i výživových odborníkov, ktorí najnovšie prišli na závažné výsledky pri výskume detí vegánov. Zverejnili ich v časopise American Journal of Clinical Nutrition, píše web Refresher.

Prekvapivé výsledky novej štúdie

O tom, aký má vplyv vegánska diéta na zdravie detí, je stále známych málo informácií. Viac odpovedí do tejto problematiky najnovšie dodali vedci z University College v Londýne, ktorí študovali takmer 200 detí vo veku 5 až 10 rokov, aby zistili, ako sa im na vegánskej strave bude dariť. S príliš pozitívnymi správami ale neprišli.

Ako sa preukázalo, tak vegánske deti síce majú lepšie srdcovo-cievne zdravie a menej telesného tuku, no živočíšne produkty im vo veľmi zásadnej miere chýbajú. To, že ich nekonzumujú, ovplyvňuje ich rast, zdravie kostí a vytvára sa u nich dokonca aj deficit niektorých dôležitých minerálov.

Deti vegánov majú problémy s kosťami

Spomedzi 187 na prvý pohľad zdravých detí, bolo 63 vegetariánov, 52 vegánov a 72 detí jedlo aj živočíšne produkty. Tím vedcov vyhodnocoval dáta o ich raste, zložení tela, rizík rôznych kardiovaskulárnych ochorení a množstvo mikronutrientov. V rámci výskumu odborníci z oblasti výživy i lekárskych expertov porovnávali vegetariánov a vegánov s ostatnými deťmi. Výsledky boli viac-menej jednoznačné a prekvapivé.

Deti, ktoré sa stravovali výhradne vegánsky, boli v priemere o 3 centimetre nižšie, mali o 4 až 6 % menej minerálov v kostiach a mali až 3-násobne vyššiu šancu na deficit vitamínu B12 v porovnaní s ich rovesníkmi, ktorí jedli všetko bez obmedzení. Aby to ale nebolo len o negatívnych výsledkoch, tak naopak mali o 25 % nižší „zlý cholesterol“ a mali aj menej telesného tuku. S tým súviselo aj menšie riziko srdcovo-cievnych ochorení.

Vegetariánom chýba vláknina

Naopak, deti na vegetariánskej diéte mali riziko srdcovo-cievnych ochorení podstatne vyššie. Podľa zistení vedcov to ale bolo najmä kvôli tomu, že ich jedálny lístok pozostával z veľkého množstva spracovaných potravín s nižším obsahom vlákniny a nezdravým obsahom cukrov.

Výsledky tak jasne preukazujú, že ak deti vegánov nemajú konzumovať živočíšne produkty, mala by ich strava pozostávať z potravín, ktoré im pomôžu doplniť chýbajúce vitamíny D a B12. To im totiž môže v budúcnosti pomôcť predísť vážnym ochoreniam kostí a ďalším chorobám.