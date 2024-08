Detail na zásnubnom prsteni Jennifer Lopez akoby predpovedal, že manželstvo dlho nevydrží. Neuveríte, aký odkaz jej tam Ben dal

Dlhé mesiace špekulácií boli ukončené po tom, ako Jennifer Lopez požiadala o rozvod s Benom Affleckom. Stalo sa tak dve desaťročia od ich prvého pokusu o randenie. Aj vtedy sa zasnúbili, no nasledovalo ukončenie vzťahu a zosobášenie v roku 2022 po rokoch odlúčenia a oddelených manželstvách. Teraz vyšiel najavo fakt, aký zásnubný prsteň nosila Jennifer na ruke. Odkaz na ňom možno spojiť s tým, čo sa deje.

Podľa súdnych dokumentov slávna speváčka a herečka Jennifer Lopez podala žiadosť o rozvod 20. augusta na najvyššom súde okresu Los Angeles, ako informuje portál Tyla. Podľa BBC teraz oboch čaká zverejnenie informácií o svojich financiách, vrátane aktuálnych príjmov, výdavkov, majetku a dlhov.

Dokument, ktorý neuvádzal žiadne podrobnosti o predmanželskom zväzku, obsahoval potvrdenie, že Jen a Ben sú povinní zdieľať akékoľvek zmeny vo svojich financiách, „kým nedôjde ku konečnej dohode o všetkých finančných záležitostiach“. Dátum ich rozchodu bol uvedený na 26. apríl 2024, po dlhých týždňoch klebiet o rozchode.

Nápis na prsteni ako predtucha?

Hoci sa to už oficiálne skončilo, zdá sa, že J.Lo priliala olej do ohňa podaním žiadosti o rozvod presne na výročie svadby, ktorá sa konala v Gruzínsku 20. augusta 2022. Ľudia sa teraz snažia odhaliť všetky podrobnosti a skutočnosti, ktoré by mohli naznačiť blížiaci sa rozchod.