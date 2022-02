Desivé, nechutné, no fascinujúce: Video zachytáva, ako obrovský pytón prehĺta celú antilopu

Veľké hady, na rozdiel od iných hadov, spravidla nedisponujú jedom. Spoliehajú sa na svoju silu, ktorou korisť jednoducho uškrtia. Zvyčajne ju využívajú na hlodavce či vtáky, no extrémne veľké hady si trúfnu aj na väčšie sústo. Ako napríklad aj na antilopu.

Na záberoch, ktoré zverejnila rezervácia MalaMala Game Reserve v Juhoafrickej republike môžeme vidieť pôsobivé schopnosti pytóna, ako prehĺta svoju korisť. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, si svoju sánku nevykĺbi, namiesto toho sa spolieha na napínacie väzy.

Chytil antilopu

Pytón písmenkový, ako píše IFLScience, loví rovnako ako všetky škrtiče. Vystrelí na nič netušiacu korisť, ovinie sa okolo nej a pevne ju stlačí. Každý výdych, ktorý korisť urobí, je pre hada príležitosť ešte viac zovrieť svoje ovinutie a takto korisť udusiť.

Keď pytón takto korisť udusí, pred začatím jedenia si korisť dobre premerajú a hľadajú optimálne miesto, kde začať. Až potom nastane náročný proces konzumovania koristi, pričom sa začína hlavou napred. To je logické, ak si vezmete do úvahy trenie, ktoré môže nastať. Ak by had prehĺtal napríklad kurča od nôh, množstvo peria by sa vzpriečilo proti pažeráku a tiež by pôsobili ako hroty a hadovi by mohli poškodiť vnútorné orgány.

Podarilo sa mu ju zožrať

Na zverejnenom videu je vidieť, ako pytón požiera antilopu, samozrejme, od hlavy, pričom si pomáha svojím telom korisť stláčať a stenčovať, aby sa mu do tlamy vošla. Aj keď video nie je kompletné, správca YouTube kanálu rezervácie v komentároch tvrdí, že pytónovi sa podarilo antilopu prehltnúť.

Akonáhle sa korisť dostane do žalúdka pytóna, enzýmy a tráviace šťavy, medzi nimi aj kyselina chlorovodíková, začnú korisť tráviť. Aj keď pytón bude mať nejaký čas sťažený pohyb s takým nákladom v žalúdku, nebude musieť loviť niekoľko mesiacov.