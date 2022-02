Dedinka duchov bola 30 rokov pod vodou. Vďaka klesajúcej hladine jazera sa opäť vynorila, láka desiatky turistov

Španielska dedinka Aceredo zamrzla v čase v roku 1992, keď bola zámerne zaplavená. Umelo sa tak vytvorila vodná nádrž Alto Lindoso. 30 rokov bola dedinka pod hladinou. V súčasnosti je však v nádrži už tak málo vody, že sa Aceredo opäť vynára na povrch a láka desiatky turistov.

Dedinka sa vynorila po 30 rokoch

Dedinka Aceredo, ktorá sa nachádza na hranici medzi Španielskom a Porutgalskom, bola zaplavená 30 rokov po tom, čo sa úrady rozhodli na jej mieste vytvoriť vodnú nádrž Alto Lindos. Ako však píše portál CNN, hladina vody postupne klesá a súčasne je nádrž plná už len z 15 %. Vďaka tomu sa pozostatky Acereda, mestečka zamrznutého v čase, opäť vynárajú na povrch.

Aj keď to môže byť na prvý pohľad naozaj fascinujúce, ľudia, ktorí tu kedysi žili, majú zmiešané pocity. „Je to akoby som sa díval na film. Je mi z toho smutno,“ vyjadril sa 65-ročný dôchodca Maximino Perez Romero. Vyjadril zároveň obavy z toho, že takýto scenár sa kvôli zhoršujúcej sa klimatickej kríze bude opakovať.

Niektoré domy vyzerajú naozaj ako vystrihnuté z apokalyptického filmu. Turisti kráčajú po rozpraskanej zemine, domom chýbajú strechy a všade naokolo sú drevené trámy, ktoré kedysi tvorili dvere či rámy okien. Je tu dokonca aj pitná fontána, z hrdzavého potrubia ešte stále vyteká voda. Vedľa bývalej kaviarne ostali zakliesnené v prepravke prázdne fľaše od piva. Na niekdajšej ceste stojí dokonca aj auto, na ktorom sa výrazne podpísala voda, ale aj zub času.

Hladiny vodných nádrží klesajú, situácia je kritická

Za to, že sa dedinka Aceredo objavila nad vodnou hladinou, môže extrémny nedostatok dažďa, podľa miestnych bol január výnimočné suchý. To však nie je jediná príčina. Vodnú nádrž využíva portugalská energetická spoločnosť EDP. Portugalská vláda napokon 1. februára rozhodla, že 6 nádrží, vrátane Alto Lindos, sa istý čas na výrobu energie a na zavlažovanie využívať prestanú, a to práve kvôli nedostatku vody.

Napriek zavedeným opatreniam portugalská vláda tvrdí, že so zdrojmi vody zaobchádza šetrne, neustále však vyvstáva otázka udržateľnosti. Minulý rok sa viacero španielskych dedín sťažovalo na to, ako energetická spoločnosť Iberdrola vyčerpáva vodné zdroje. Tá sa však bráni a tvrdí, že neporušuje žiaden zákon.

Podľa štatistík španielskeho ministerstva životného prostredia sú vodné nádrže naplnené na 44 % svojej kapacity. Za posledné desaťročia sa priemer pohyboval na približne 61 % kapacity. Najnižšie boli hladiny vodných nádrží kvôli extrémnemu suchu v roku 2018. V nasledujúcich týždňoch očakávajú španielske úrady ďalšie zhoršenie.