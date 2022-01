Žijú tu bez internetu a telefónneho signálu. Talianska dedinka získala publicitu vďaka Netflixu

Vďaka telefónom a internetu sa môžeme spojiť s kýmkoľvek a kedykoľvek. Vyhľadanie informácie trvá len pár sekúnd. Aj niekoľkominútový výpadok nám neraz dokáže narobiť poriadne vrásky na čele. V jednej talianskej dedinke sú však na to obyvatelia zvyknutí. Aj keď sa im to príliš nepáči, žijú ako v dobe predtým, keď sa stali mobily bežne dostupnými.

V kaviarni v toskánskom mestečku Galliano di Mugello vás celkom iste nebude rušiť pípanie telefónu počas toho, ako si užívate posedenie s priateľmi. Nezbadáte tu influencera, ako na Instagram pridáva fotku svojho kapučína. Nemusíte sa obávať toho, že by sa priateľ venoval sledovaniu noviniek na sociálnych sieťach namiesto rozhovoru s vami. Ako píše portál The Guardian, ľudia tu trávia čas tým, že medzi sebou komunikujú alebo čítajú noviny.

Galliano di Mugello je ideálnym miestom pre tých, čo túžia po digitálnom detoxe. Avšak viac ako 1 300 obyvateľov nie je príliš nadšených z toho, že si nemôžu kedykoľvek zatelefonovať, poslať správu alebo si jednoducho informácie, ktoré potrebujú, vyhľadať na internete. Nie je tu totiž žiaden signál.

O mestečko sa zaujíma aj talianske ministerstvo inovácií. Galliano di Mugello totiž patrí medzi 204 miest, ktorým sa hovorí „veľmi biele zóny“. Na týchto miestach takmer neexistuje signál pre telefóny a internet.

Samozrejme, obyvatelia nie sú úplne odstrihnutí od sveta. Do dedinky bolo nedávno zavedené širokopásmové optické pripojenie, to však nie je príliš spoľahlivé, najmä v nepriaznivom počasí. Takmer každý tu vlastní aj mobil, nemôžu ho však používať kedykoľvek sa im zachce.

Galliano di Mugello si dokonca získalo aj pozornosť streamovacej služby Netflix. Streamovací gigant jeho uličky využil v rámci traileru k animovanému filmu Pripojení. V ňom bláznivá rodinka bojuje s apokalypsou, v rámci ktorej sa roboty snažia ovládnuť svet.

To help Netflix launch its newest animated film, The Mitchells vs. the Machines, @wearesocialit travelled to Galliano di Mugello.

Why? Well, it’s a region recognised as the least technological place in Italy, where 98% of the inhabitants still have a landline. pic.twitter.com/8rFN9m7Cp3

— We Are Social (@wearesocial) May 5, 2021