Dátum vydania 2. série Squid Game vás nepoteší. Tvorca chce podrobiť ľudstvo skúške, sľubuje ešte viac hier

Juhokórejský seriál Squid Game sa stal celosvetovým hitom. Preto niet divu, že fanúšikovia v napätí očakávajú príchod druhej série. Tvorca Dong-hyeok Hwang konečne prezradil prvé podrobnosti aj približný čas jej uvedenia, informoval Unilad.

Aj keď režisér Squid Game, Hwang Dong-hyuk, potvrdil výrobu druhej série ešte v novembri minulého roka, veľa o nej zatiaľ známe nie je. Pre Vanity Fair objasnil, ako je na tom v tejto chvíli pokračovanie.

Dokážeme byť solidárni?

Aktuálne má nápady na tri strany papiera, ktoré môže premeniť na scenár, uvádza Daily Mail. Napriek tomu vidí jasnú predstavu v tom, aký odkaz chce vyslať ľuďom do sveta. „Ľudstvo bude prostredníctvom týchto hier opäť podrobené skúške,“ dodal a doplnil, že chce položiť ľuďom otázku, či je možná solidarita medzi ľuďmi.

Ak ste videli prvú sériu Squid Game, veľmi dobre viete, že práve na tomto množstvo hrdinov hry zlyhalo. Dokonca sa sám tvorca zamyslel nad tým, že ak by postavy neboli také sebecké a zaslepené možnou výhrou, prostredníctvom spolupráce by mohli vyhrať aj viacerí. Takto namiesto toho zomierali brutálnym spôsobom.

Zmena v obsadení

Tvorca potvrdil, že v druhej sérii uvidíme opäť obľúbenú hlavnú postavu v podaní herca Lee Jung-jae. Na druhej strane dodal, že nemôže potvrdiť návrat Front Mana, ktorého stvárnil herec Lee Byun-hun. Aj keď sa predtým hovorilo o tom, že ho opäť uvidíme.

Počkáme si rok, možno aj dva

Diváci sa ale budú môcť tešiť na ešte viac hier. Dokonca to vyzerá, že druhou sériou by Squid Game skončiť nemusel, čo je pochopiteľné vzhľadom na to, aký úspech seriál Netflixu priniesol. Diskutuje sa aj o možnosti vytvorenia reálnych zážitkov s hrami, čo by mohlo mať úspech vzhľadom na fenomén, ktorým sa Squid Game stal aj v reálnom živote.

A napokon prichádzame snáď k najočakávanejšej informácii, ktorá ale mnohých nepoteší. Druhú sériu Squid Game tak skoro neuvidíme. Režisér predpokladá, že by mohla byť uvedená na streamovacej službe koncom roka 2023 alebo až v roku 2024. No ako sa hovorí, na dobré sa oplatí čakať. A preto veríme, že to bude platiť aj v tomto prípade.