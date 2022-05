Dáta z čiernych skriniek prinášajú šokujúce zistenia: Havária lietadla v Číne bola pravdepodobne úmyselná

Dáta z čiernych skriniek lietadla spoločnosti China Eastern, ktorého marcová havária si vyžiadala 132 mŕtvych, naznačujú, že pád úmyselne spôsobil niekto v jeho kokpite. Informuje o tom spravodajská televízia CNN s odvolaním sa na správu denníka Wall Street Journal (WSJ) založenú na predbežnom posudku amerických predstaviteľov.

Informácie získané z poškodeného záznamníka letových údajov lietadla ukazujú, že príkazy ľudského vstupu do riadiacej jednotky poslali lietadlo k zemi, uvádza WSJ s odvolaním sa na ľudí oboznámených s vyšetrovaním.

Americký Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB) sa podieľa na vyšetrovaní a preskúmava záznamník letových údajov lietadla a hlasový záznamník. Americkí predstavitelia zapojení do vyšetrovania sa sústreďujú na konanie pilota, ako však dodáva WSJ, je možné, že niekto iný na palube mohol vtrhnúť do kabíny a úmyselne spôsobiť haváriu.

Neodhalili žiadne mechanické ani technické problémy

Čínski vyšetrovatelia neodhalili žiadne mechanické ani technické problémy s lietadlom, ktoré by mohli spôsobiť haváriu. Spoločnosť China Eastern sa pre WSJ vyjadrila, že sa neobjavili dôkazy, ktoré by mohli určiť, či sa vyskytli problémy s lietadlom. Aerolínie následne uviedli, že zdravie a rodinné podmienky pilotov boli dobré a rovnako aj ich finančný stav.

Let 5735 smeroval z mesta Kchun-ming v západnej provincii Jün-nan do priemyselného centra Kuang-čou na juhovýchodnom pobreží, keď sa 21. marca zrútil v hornatej oblasti na juhovýchode Číny. Na jeho palube bolo 123 pasažierov a deväť členov posádky. Je to najsmrteľnejšie letecké nešťastie v Číne za niekoľko desaťročí, pripomína CNN.