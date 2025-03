Darček k MDŽ: Putinova strana darovala matkám padlých vojakov na Ukrajine mlynčeky na mäso

Miestni predstavitelia z ruskej vládnucej strany vyvolali kontroverziu tým, že matkám vojakov zabitých na Ukrajine darovali mlynčeky na mäso, spotrebič často používaný na opis brutálnych taktík Ruska na frontovej línii.

Strana Jednotné Rusko v severnej Murmanskej oblasti zverejnila na sociálnych sieťach fotografie, na ktorých usmievajúci sa predstavitelia navštívili zarmútené matky s kvetmi a mlynčekmi na mäso zabalenými v krabiciach pri príležitosti sobotňajšieho Medzinárodného dňa žien, ktorý je v Rusku široko oslavovaný.

Príspevok obsahoval správu, ktorá ďakovala „drahým matkám“ za ich „silného ducha a lásku, ktorú vložili do výchovy svojich synov“. Darčeky boli podľa zverejneného príspevku iniciatívou ženského krídla strany. Niektorí online komentátori označili gesto za „hanebné“ a „nevhodné“.

A Meat Grinder Instead of a Son – In Russia, mothers of fallen soldiers received cynical gifts for March 8

In Polyarnye Zori, Murmansk region, the ruling United Russia party held an event called „Flowers for the Mothers of Heroes.“ They probably meant well, but as always, it… pic.twitter.com/S04Ca957Pz

— NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2025