Danko sa ospravedlnil Plavákovej za Huliakovo správanie, pokladá ho za zradcu. Taktiež odmieta zmenu názvu klubu SNS

Názov poslaneckého klubu SNS sa meniť nebude a ani nemôže. Vyhlásil to predseda SNS Andrej Danko v reakcii na žiadosť poslanca Rudolfa Huliaka doplniť do názvu klubu SNS aj Národnú koalíciu. Danko to vníma ako zradu SNS, verí však, že koalícia nebude mať menej poslancov. Danko sa však dištancuje od Huliaka.

Zároveň sa šéf SNS ospravedlnil poslankyni Lucii Plavákovej (PS) za vulgárne slová smerované k jej osobe od Huliaka, to isté očakáva od neho. Uviedol, že dúfa, že aj samotný Huliak sa jej v budúcnosti ospravedlní, a to s kyticou v ruke. Ako zradu tiež vníma Huliakovu podporu Hlasu-SD pri otázke predsedu Národnej rady (NR) SR.

Zatiaľ podľa predsedu SNS, klub zostáva súdržný a Huliak ani nikto iný neodchádza. Danko ale Huliaka označil za zradcu.

Správu aktualizujeme.