Danko obvinil redaktorku TV Markíza, že mu „takmer vnikla do toalety“: Televízia jeho slová popiera, takto reaguje

V posledných týždňoch sa rozpráva o tom, že Andrej Danko mal byť počas pracovného dňa v Národnej rade SR pod vplyvom alkoholu. Reportérka TV Markíza Martina Töröková mu chcela dať šancu, aby tieto reči vyvrátil. Keď ho vyzvala, aby „fúkol“, obvinil ju, že pije. Neskôr v rozhovore s Mimi Šramovou šéf národniarov uviedol, že mu Töröková „takmer vnikla do toalety“.

Článok pokračuje pod videom ↓

Reportérka na jeho slová reagovala s tým, že ide o klamstvo. Na sociálnej sieti zverejnila video, na ktorom je jasne vidieť, že sa s Dankom stretajú mimo toaliet, pomerne ďaleko od ich dverí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Martina Töröková TV Markíza (@martina_torokova_tv)

„Záležitosť „toaleta“. Ja len, že poslancom nezvyknem vnikať do toalety. Boli by to pomerne nepoužiteľné zábery…“ napísala k videu.

Za Törökovú sa už postavila aj televízia Markíza. K situácii zverejnila stanovisko na sociálnej sieti. Upozorňuje, že na Slovensku je nutné nastaviť slušnú a korektnú komunikáciu medzi médiami a politikmi.

„Verbálne prejavy na naše redaktorky a redaktorov spravodajstva považujeme za nedôstojné. Obvinenie Martiny Törökovej z údajného „takmer vniknutia na toaletu“ sa nezakladajú na pravde, čo potvrdzuje aj nezostrihaný videozáznam,“ píše.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Dodáva tiež, že stojí za prácou svojich novinárov a novinárok. „TV Markíza bude aj naďalej zastávať princípy nestrannej, nezávislej a na faktoch založenej novinárskej práce. Sme otvorení diskusii zainteresovaných strán s cieľom hľadať riešenia,“ tvrdí televízia.