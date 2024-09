Daniel Craig šokoval novým vzhľadom, ktorý od neho nik nečakal. Ľudia ho prirovnávajú k Bradovi Pittovi

Obľúbený herec je známy svojou eleganciou a upraveným vzhľadom hodným agenta 007. Teraz však po roku výrazne zmenil účes a vyzerá ako iná osoba.

Ako píše portál Brightside.me, Daniel Craig, známy najmä vďaka svojej ikonickej úlohe Jamesa Bonda, sa na filmovom festivale v Benátkach predstavil v pozoruhodnom svetle. V sprievode svojej manželky, hereckej kolegyne Rachel Weiszovej, Craig zaujal, keď vstúpil do svetla reflektorov a odhalil svoj nový vzhľad. Mnohí tvrdia, že Daniel teraz vyzerá ako Brad Pitt.

S dlhými vlasmi vyzerá ako…

Na červenom koberci ho jeho manželka Rachel Weisz dokonale doplnila v tmavomodrých šatách bez ramienok, zatiaľ čo Craig mal na sebe béžový oblek a slnečné okuliare. Craig je momentálne v Benátkach, kde propaguje svoj najnovší film Queer, ktorý predstavuje jeho prvú hereckú úlohu od roku 2022, keď sa objavil vo filme Glass Onion, druhej časti série Knives Out.

Nový vzhľad Daniela Craiga prirodzene vyvolal obrovskú vlnu reakcií fanúšikov a mnohí si podľa všetkého myslia, že herec teraz vyzerá ako Brad Pitt. „Mení sa na Brada Pitta,“ komentoval to jeden človek. „Myslel som, že je to Brad Pitt,“ dodal ďalší. „Prisahám, že som si myslela, že je to Brad Pitt,“ pridala sa tretia.

Mnohí sa pritom zhodli, že mu takéto dlhé vlasy pristanú, hoci je to nezvyk a odkázali mu, že starne ako víno. „Vyzerá väčšmi ako James Bond ako kedykoľvek predtým. Oveľa viac sexy a cool,“ znel napríklad jeden z komentárov.