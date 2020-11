Ďalšia vakcína proti ochoreniu COVID-19 preukázala takmer 95-percentnú účinnosť

Testy vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktorú vyvíja americká farmaceutická firma Moderna, preukázali jej takmer 95-percentnú účinnosť. Spoločnosť o tom informovala v pondelok. O registráciu vakcíny plánuje firma požiadať v najbližších týždňoch.

Na testoch sa v USA zúčastňuje 30-tisíc ľudí. Z nich dostala jedna polovica skutočnú vakcínu, druhá placebo. Injekciu dostali účastníci dvakrát s odstupom štyroch týždňov.

Účinnosť až 94,5 percenta

Analýza výsledkov testovania sa zamerala na prvých 95 prípadov s potvrdenou diagnózou COVID-19. Z nich boli iba piati zaočkovaní novou vakcínou, zvyšných 90 patrilo do skupiny s placebom. To podľa firmy ukazuje, že vakcína má účinnosť 94,5 percenta. Pred týždňom podobnú správu oznámila aj konkurenčná spoločnosť Pfizer.

Prezident Moderny Stephen Hoge privítal “skutočne dôležitý míľnik”, no zároveň podotkol, že najupokojúcejšia je skutočnosť, že dve rozdielne spoločnosti zaznamenali podobné výsledky.

“To by nám malo dať nádej, že vakcína skutočne dokáže zastaviť túto pandémiu a snáď nás aj vrátiť k našim životom,” vyjadril sa pre agentúru The Associated Press. “Nebude to len Moderna, čo vyrieši tento problém. Vyžiada si to veľa vakcín,” doplnil, odkazujúc na potrebu naplniť globálne požiadavky.

Moderna podľa AP očakáva, že bude mať pre americký trh do konca roka 2020 vyčlenených asi 20 miliónov dávok. Pfizer a BioNTech by chceli mať do konca roka pripravených globálne okolo 50 miliónov dávok.

Štúdia však pokračuje ďalej a Moderna upozorňuje, že úroveň ochrany sa môže zmeniť, keď sa medzi účastníkmi objavia ďalšie prípady ochorenia COVID-19. Nie je tiež známe, ako dlho bude ochrana trvať, pričom agentúra AP pripomína, že obe tieto upozornenia sa vzťahujú aj na vakcínu od Pfizeru.