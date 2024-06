Ďalšia tvrdá rana pre Harryho a Meghan. Kráľovská rodina ich nepozvala na významnú udalosť, takto sa im pomstili

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa opäť nezúčastnia Trooping the Colour. Počas osláv dokonca nebudú ani v Londýne a zdá sa, že dôvodom je, že jednoducho nedostali pozvánku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál People, v tomto roku sa Trooping the Colour uskutoční 15. júna. Udalosť sa organizuje pri príležitosti osláv narodenín kráľa Karola, no zdá sa, že jeho mladší syn s manželkou na nej budú chýbať. Pozvánku tiež nedostali minulý rok, kedy to boli prvé oslavy za vlády kráľa Karola. Meghan a Harry sa osláv zúčastnili v roku 2018, mesiac po ich svadbe a v roku 2019, len pár týždňov po narodení ich syna Archieho.

Na Trooping the Colour nedostali ani pozvánku

V roku 2020 a 2021 bolo podujatie vzhľadom na pandémiu koronavírusu obmedzené a konalo sa na hrade Windsor bez veľkého rodinného stretnutia. V roku 2022 sa udalosti zúčastnili pri príležitosti platinového jubilea kráľovnej Alžbety, ktorá oslavovala 70 rokov na tróne. Už vtedy sa však neobjavili na balkóne Buckinghamského paláca. Slávnosť sledovali spolu s ďalšími nepracujúcimi členmi kráľovskej rodiny.

Luxusná oslava bez členov kráľovskej rodiny