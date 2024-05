Ďalšia bizarná situácia v šou Bez servítky. Toto tu ešte nebolo, súťažiacej sa podarilo všetkých šokovať

V Bez servítky opäť došlo k nečakanému zvratu. Skôr než totiž stihli jedlo skritizovať súťažiaci, spravila to hostiteľka, ktorej slová všetkých zarazili.

Tento týždeň v Bez servítky súťažili Nika, Andrea, Ivana, Henrik a Nikoletta. Medzi Nikolettou a Ivanou to pritom od začiatku vrelo a nakoniec Ivana dokonca nazvala Nikolettu plošticou, ktorá sa dostane všade. Tam to však neskončilo. Najväčší extrém totiž prišiel v deň, kedy varila Nikoletta a stalo sa niečo, čo Bez servítky ešte nezažilo – skritizovala svoje vlastné jedlo.

Nazvala ho hnusom

„Predstavujem vám svoje hlavné jedlo, ktoré sa mi podľa mňa moc nepodarilo. Za mňa to vyzerá hnusne,“ týmito slovami Nikoletta odprezentovala svoj hlavný chod a skazila chuť do jedla svojim súperom.

„Po takejto prezentácii ma aj prešla chuť do jedla,“ zareagovala Nika. „Ani ja na to moc chuť nemám,“ reagovala na jej slová hostiteľka, čím ešte viac situáciu zhoršila. Jej súperi sa aj napriek tomu pustili do jedla, hoci s opatrnosťou, a ako sa ukázalo, bola potrebná. Rýchlo totiž zistili, že s mäsom v tomto jedle niečo nie je v poriadku. Nika dokonca kúsok vypľula a potom začala zisťovať, či nebolo skazené.

Diváci sa rozdelili na dva tábory

A hoci by sa dalo očakávať, že táto dráma divákov pobúri, nestalo sa tak. Zatiaľ čo niektorí Nikolettu nazývali hlúpou, iní jej kvitovali, že bola úprimná.

„Veď bola iba úprimná. Povedala vopred to, čo by jej povedali postupne oni. Vyrazila im palicu z rúk,“ pochválila ju diváčka v komentároch. „Nemýľte si úprimnosť s hlúposťou,“ reagovala na jej komentár hneď ďalšia.

„Za mňa super. Už dlho som sa toľko nenasmial. Svet gombička. Aspoň nikoho nenapáda, nenadáva mu a nepoužíva známe slová. Tak to má byť,“ pridal s k chvále ďalší divák. „Za mňa TOP, mladá, veselá, správne drzá. Adekvátne k jej veku. Variť sa doučí,“ súhlasila s jeho slovami aj iná diváčka. Aj tu však prišla výčitka a iná fanúšička šou reagovala: „Je rozdiel správne drzá a hlúpa.“