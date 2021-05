Ďalší jednoznačný dôkaz o funkčnosti vakcín. V banskobystrickej nemocnici očkovanie ochránilo cez 95 % zamestnancov

V Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici sa do týchto dní dalo zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 celkovo 1628 z 2475 zamestnancov a ďalší pribúdajú. Informovala o tom v pondelok TASR hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.

„Naša nemocnica sa po začatí vakcinácie proti COVID-19 rozhodla sledovať jej efektivitu u zaočkovaných zamestnancov. Výsledky ukázali, že očkovanie ochránilo pred týmto ochorením cez 95 percent z nich. Napriek vysokému výskytu počas druhej vlny a častému kontaktu s pozitívnymi pacientmi sa novým koronavírusom nenakazili,“ konštatovala Maťašeje.

Do sledovania zaradili 1235 zamestnancov, ktorí neprekonali pred očkovaním ochorenie COVID-19 a v období od januára do februára dostali obe dávky vakcíny. „Sledovanie prebiehalo v období, keď bol výskyt ochorenia najvyšší a analyzovanú skupinu tvorili najmä zdravotníci, ktorí prichádzali do kontaktu s pozitívnymi a chorými pacientmi oveľa častejšie ako ostatná populácia,“ zdôraznila koordinátorka vakcinačného centra Veronika Urdová, ktorá sa zaoberala vyhodnotením dát.

Žiadny ťažký priebeh

V januári až apríli 2021 na základe pravidelného testovania nemocnica zistila, že zo sledovaného počtu 1235 zaočkovaných pracovníkov sa ich po prvej dávke nakazilo 45. Po preočkovaní druhou dávkou pozitivitu zistili iba u 15 zamestnancov. Päť pozitívnych malo stredne ťažký priebeh ochorenia.

Ďalších 18 pozitívne testovaných po očkovaní nemalo žiadne príznaky, po druhej dávke dokonca dominoval bezpríznakový priebeh. U ostatných pozitívne testovaných zamestnancov malo ochorenie ľahký priebeh. Nezaznamenali ťažký ani kritický priebeh.

„Očkovanie proti COVID–19 je dobrovoľné, ale našim zamestnancom ho odporúčame pre ich bezpečnosť, ale i ochranu pacientov. Vakcináciu od jej spustenia podporujeme a zabezpečili sme jej logistiku tak, aby mal k nej jednoduchý prístup každý, kto prejaví záujem,“ reagovala Miriam Lapuníková, riaditeľka nemocnice.

V Rooseveltovej nemocnici prekonalo ochorenie 688 pracovníkov, z toho 608 zdravotníkov. Väčšina zamestnancov sa nakazila ešte v čase pred vakcináciou. Naopak, počas najvyššieho výskytu ochorenia COVID-19 bol počet chorých vďaka očkovaniu nižší.