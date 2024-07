Courteney Cox ukázala postavu v bikinách a fanúšikovia sú v šoku. Seriálová Monica má 60 rokov, a keď uvidíte, ako vyzerá, nebudete veriť

Ikonická herečka Courteney Cox, ktorá stvárnila obľúbenú postavu v seriáli Priatelia, predviedla svoju postavu v bikinách a fanúšikovia nemajú slov. Hneď to pochopíte aj vy.

Portál Brightside upozornil na nové video 60-ročnej herečky Courteney Cox, v ktorom predviedla svoje nekonvenčné metódy, ktoré využíva proti starnutiu, vrátane intenzívneho tréningového režimu či kryoterapeutických sedení, a to všetko počas toho, ako mala na sebe len bikiny. „Takže, mala som narodeniny. To číslo neznášam, ale pozri, nemáme na výber. Jednoducho musím robiť to najlepšie, čo dokážem,“ povedala vo videu a predviedla sériu náročných cvikov.

Vyzerá priam neuveriteľne

Jej odhodlanie udržať si postavu vo veku 60 rokov je skutočne obdivuhodné a snahu ocenili aj mnohé celebrity a fanúšikovia. Keď Courteney vyšla z maje mrazničky s bielou maskou na tvár a s čiapkou, musela vtipne vysvetliť, že ide o kryoterapiu, teda terapiu chladom, ktorá je veľmi populárna.

Na video nazbierala množstvo pozitívnych komentárov a mnohí hovoria, že má 60 a nikdy nevyzerala lepšie. „Vždy si taká nádherná a zábavná!“ „Vyzeráš neskutočne a si vo skvelej forme!“ Mnohí jej kolegovia a fanúšikovia sa tešia z toho, ako ľuďom ukazuje svoju rutinu a udržiavanie pozitívneho a vtipného postoja k starnutiu.