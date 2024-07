Ľudia sú v šoku z vekového rozdielu medzi Blake Lively a Ryanom Reynoldsom. Neuveríte, prečo ich to tak prekvapilo

Mnohí ľudia tvrdia, že vek je len číslo a že v žiadnom prípade neovplyvňuje kvalitu daného vzťahu. V Hollywoode niečo takéto nie je žiadnou novinkou a vekový rozdiel medzi mnohými známymi menami nie je prekvapivý. Najnovšie však ľudia zostali v šoku, keď zistili, aký je reálny rozdiel medzi Blake Lively a Ryanom Reynoldsom.

Ako informuje portál Tyla, vekový rozdiel podľa mnohých párov zohráva veľkú úlohu vo vzťahovej dynamike. Známe sú napríklad páry ako Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones, ktorých delí až 25 rokov. Georga a Amalu Clooneyovcov zase delí 17 rokov. A aj keď hollywoodska dvojica Blake Lively a Ryan Reynolds sú známi aj tým, že je medzi nimi vekový rozdiel, mnohým fanúšikom až teraz došlo, že je dosť výrazný.

Vedeli ste, že je medzi nimi až takýto výrazný vekový rozdiel?

Blake a Ryan sa po prvý raz stretli asi 14 rokov dozadu. Ryan, ktorý bol predtým ženatý s herečkou Scarlett Johansson, hral superhrdinu Green Lanterna a jeho partnerkou mu bola práve Blake. Ich priateľstvo sa v priebehu nakrúcania rozvinulo do niečoho hlbšieho a neskôr na verejnosti už vystupovali ako pár. V roku 2012 sa tajne vzali a odvtedy privítali hneď štyri deti.

To, čo však mnohí fanúšikovia vôbec netušili je, že medzi dvojicou je v skutočnosti dosť výrazný vekový rozdiel, a to až jedenásť rokov. Možno by ste to netipovali, ale Ryan má už 47 rokov. Zdá sa však, že na to vôbec nevyzerá, čo si myslia aj fanúšikovia. „Nerozumiem, že už čoskoro bude mať 50 rokov!“ „Tak to som fakt v šoku. Myslel som si, že obaja majú okolo 30.“

Čo si myslíte vy?