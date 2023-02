Čo znamená, ak sa vám sníva, že podvádzate partnera s celebritou či s cudzincom? Vrásky na čele vám to robiť nemusí

Niektorí ľudia veria, že každý sen má svoj špecifický význam. Veda zas naznačuje, že sny nám pomáhajú ľahšie sa vyrovnať s realitou a s tým, čo sme prežili počas dňa alebo čo nás čaká. Čo však znamená, ak sa vám sníva, že je vám partner neverný?

Sny môžu vyvolať poriadnu úzkosť

Nejednému človeku sa už sníval nepríjemný sen o tom, že ho partner podvádza, alebo naopak, on s niekým podviedol partnera. Ako píše LADbible, mnoho ľudí hľadá v snoch symboliku, ktorá by ich dokázala objasniť.

Nekvalitný spánok a zlé sny môže zapríčiniť množstvo faktorov, vrátane priveľkého množstva kofeínu, stresu či nepohodlnej postele. V mnohých prípadoch môže byť to, čo sa nám počas nekvalitného spánku sníva, poriadne bizarné. V snoch stretávame zvláštnu zmes ľudí, ocitáme sa v čudných situáciách a prežívame udalosti, ktoré sa vynárajú zdanlivo bez kontextu.

Niektoré sny dokážu v človeku vyvolať aj poriadnu dávku úzkosti. Patria medzi ne aj tie, v ktorých je hlavnou témou nevera. Web Dreams ale vysvetľuje, že sny s témou nevery nemusia v skutočnosti znamenať, že sa vo vzťahu deje niečo zlé. Aj keď sú naozaj nepríjemné, nemusíte si kvôli nim robiť vrásky na čele. Sú však znamením toho, že vám v živote niečo chýba.

Čo vám v živote chýba?

Pozrime sa na niekoľko scenárov. Napríklad, ak sa vám sníva o tom, že podvádzate partnera s cudzincom, zrejme vás pre niečo ťažia pocity viny. Podľa Dreams môže ísť o nespokojnosť s tým, že vás partner zanedbáva alebo o výčitky svedomia preto, lebo máte pocit, že vy zanedbávate partnera. Pátrajte po nápovedách v realite. Pracuje niektorý z vás viac ako obvykle? Alebo máte koníček, kvôli ktorému sa vídate menej?

Čo znamená, ak v sne podvediete partnera s bývalým? Bývalý partner opäť reprezentuje niečo, čo vám alebo vášmu vzťahu chýba. Nemusíte sa však báť toho, že stále podvedome milujete bývalého. Namiesto toho sa zamyslite nad tým, čo bývalý partner má a vám v súčasnom vzťahu chýba, či už je to kariérny vzostup alebo rodinná idylka.

Treťou obmenou je sen, v ktorom podvádzate partnera s niekým z vášho okolia, napríklad s kolegom alebo náhodným človekom, ktorého denne stretávate v hromadnej doprave. Taká osoba vo vašom sne niečo reprezentuje, opäť neznamená, že po nej tajne túžite.

A čo znamená, ak sa vám sníva, že partnera podvediete s celebritou? Môže to reprezentovať pocit, že nenapĺňate celkom svoj potenciál a chceli by ste sa viac venovať napríklad charitatívnej činnosti. V každom prípade, ak sa vám takýto sen prisnije a pociťujete kvôli tomu úzkosť, to najlepšie, čo môžete urobiť, je vykomunikovať si to s partnerom.