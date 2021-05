Čo všetko viete o púšťach? Tento kvíz zvládne na 100 % iba málokto

Kráter Darvaza, nazývaný tiež brána do pekla, sa nachádza na púšti Karakum v Turkmenistane. Ťažil sa tu plyn, no vrtná veža sa prepadla a ten začal unikať. Plyn teda zapálili, aby sa predišlo kontaminácii okolia. Predpokladalo sa, že plyn vyhorí do týždňa, avšak horí dodnes.