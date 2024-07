Čo si Slováci cenia na práci najviac? Tieto benefity označili za najdôležitejšie

Každý človek potrebuje vo svojom živote cieľ. Nie každý však odmalička vie, čím chce byť. Vaša profesia nemusí byť hneď špecifikovaná a vtedy je fajn mať prácu, v ktorej môžete napredovať.

Prirodzene, nikto z nás nechce zostať v práci, kde sa nemôže nikam posúvať. Kariéru si túžime budovať a robiť kroky dopredu nielen finančne, ale aj ďalším vzdelaním a skúsenosťami. Nemusíte sa na desať rokov zahrabať v jednej pracovnej pozícii, bez možnosti ďalšieho rastu. Možno si aj vy predstavujete kariérny postup, v ktorom budete začínať ako bežný predajca a o pár rokov skončíte ako manažér.

Mladí ľudia sa často v práci ešte hľadajú. Vyskúšajú množstvo pracovných pozícií, aby zistili, s čím sú spokojní, v čom sa cítia doma a čo by určite v budúcnosti robiť nechceli.

Pre ľudí je dôležitá atraktivita práce

Výber novej práce je veľmi subjektívny a ľudia od pozície, na ktorej budú pracovať, čakajú rôzne veci. Na základe nášho prieskumu na Instagrame, do ktorého sa zapojilo viac ako 1 000 respondentov, je však jasné, že najviac ľudí, a to až 49 % opýtaných, zaujíma hlavne atraktivita práce a benefity, ktoré firma ponúka. Z týchto benefitov ľudia na prvom mieste najviac oceňujú možnosť kariérneho rastu. Na druhom mieste sú to vernostné a finančné príspevky a na treťom vzdelávanie.

Z toho vyplýva, že ľudia si veľmi dobre uvedomujú, že aj keď plat je dôležitý, systém benefitov, ktoré firmy ponúkajú, vie dať ľuďom oveľa viac a často je o dosť podstatnejší.

V dnešnej uponáhľanej dobe je tiež pre každého z nás bez ohľadu na vek dôležité nechodiť do práce so stiahnutým žalúdkom. Keďže v nej trávime veľa času, chceme sa cítiť dobre, pracovať v uvoľnenej atmosfére, moderne a hlavne sa vyvarovať stereotypu.

Uvoľnená atmosféra, benefity a kariérny rast v jednom

Na základe prieskumu sme sa snažili hľadať prácu, ktorá obsahuje všetky top benefity a v spolupráci s iStores sme tú prácu našli. Za prémiovou prácou nemusíte odchádzať do zahraničia, ale nájdete ju aj na Slovensku, v iStores Apple Premium Partner.

V súčasnosti hľadá iStores hneď dvanásť ľudí na rôzne pracovné pozície po celom Slovensku, ich celý zoznam nájdete TU. V ponuke je niekoľko atraktívnych pozícií v Bratislave či už na pozícii brigádnika, ktorá je ideálna pre mladých ľudí s trochou času popri štúdiu, alebo to môžete v hlavnom meste skúsiť ako predajca či manažér.

Ako predajca to môžete skúsiť aj v Nitre, Trnave či Michalovciach. V tomto meste tiež máte možnosť prihlásiť sa na pozíciu manažéra alebo v Košiciach prácu servisného technika.

iStores hľadá aj predajcov. Pre niektorých ľudí by ste tak boli prvým kontaktom s Apple produktami, pre iných zase skúseným radcom, ktorý ich môže naučiť niečo nové. Vzhľadom na prácu s ľuďmi je dôležité, aby ste vedeli komunikovať a boli v dobrej nálade. Ak nechcete zastať na mieste, toto je pre vás tá východisková pozícia. Nestratíte sa ani, ak máte záujem o prácu servisného technika, kedy sa budete venovať hardvérovým opravám, diagnostike či výmene Apple komponentov.

Práve v iStores máte možnosť budovať si vašu kariéru dlhodobo, neupadnúť do stereotypu a rásť hlavne vďaka novým skúsenostiam a vedomostiam. Nemusíte sa obávať toho, že skončíte len ako klasický predavač v predajni, úplne stačí, keď máte zápal a môžete to dotiahnuť aj na spomínaného manažéra, dokonca je to žiaduce.

Zaujímavé školenia a ďalšie vzdelávanie

Nemusíte mať obavy z toho, že by ste boli od začiatku hodený do vody a nevedeli, čo máte robiť. Už v úvode máte ako zamestnanec k dispozícii vedúceho predajne a coacha, ktorý bude s vami aj s vaším tímom pracovať na predajných zručnostiach. Ako nováčika vás tiež zaškolia do celkového predajného Apple procesu a Apple produktov. Neobídu vás ani rôzne ďalšie účelové tréningy o jednotlivých produktoch, ktoré by ste mali ovládať.

Postupom času by vás čakali rôzne online alebo fyzické tréningy zamerané na technické Apple zručnosti ale aj soft-skills. V prípade, ak z iStores odídete, či prejdete na inú pozíciu, bude z vás odborník na predaj prémiových produktov.

Cieľavedomý človek sa v práci nestratí

Ambiciózny a cieľavedomý človek s odhodlaním urobiť so svojou kariérou niečo viac, sa v takejto práci určite nájde. V rámci pracovnej pozície sa môžete zapojiť do vzdelávacieho programu a zložiť skúšku Apple Champion a získať tak špeciálny certifikát, ktorý je v rámci Apple komunity celosvetovo rozoznaný. Pokiaľ by ste sa chceli v predaji sústrediť na malých a stredných podnikateľov, máte možnosť vzdelávať sa v oblasti small-medium business špecialista. Tu sa naučíte viac o tom, ako funguje podnikanie a čo malí a strední podnikatelia požadujú.

Pokiaľ vidíte pozíciu predajcu ako vašu štartovaciu čiaru, určite sa potešíte možnosti posunu na prácu administrátora, technika, vedúceho predajne či regionálneho manažéra. Byť ambiciózny a nezastať na mieste sa tak v tomto prípade určite vyplatí.

Zaujíma vás, pre koho by ste vlastne pracovali? iStores je jedinou Apple Premium Partner sieťou na Slovensku a tvorí s Apple najvyššie možné partnerstvo. V rámci pozície predajcu budete klásť dôraz na to, aby ste zistili potreby zákazníkov a spoločne našli riešenie, ktoré bude pre nich to najvýhodnejšie. Zákazníkov, ktorí s produktami nemajú skúsenosti, naučíte, ako s nimi pracovať. Naopak, tých, ktorí výrobky od Apple dôverne poznajú, zoznámite so zaujímavými novinkami.

Každá pracovná pozícia, ktorú iStores ponúka, je vhodná pre ľudí, ktorí milujú Apple produkty, veria ich kvalite a vedia ich aj šikovne predať. Či už budete začínať ako predajca, alebo ako manažér, nudiť sa nebudete. Taktiež očakávajte priateľskú atmosféru na pracovisku a zabudnite na neosobné pracovné vzťahy.