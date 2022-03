Čo je dôvodom invázie na Ukrajinu? Podľa hlavy ruskej pravoslávnej cirkvi za to môžu dúhové pochody a liberálne hodnoty

Podľa všetkých informácií hlava ruskej pravoslávnej cirkvi vo svojej nedeľnej kázni prisúdila inváziu na Ukrajine liberálnym západným hodnotám.

Ako informuje nezávislé spravodajstvo The Moscow Times, osobitnú pozornosť pri tom venovala hlava cirkvi dúhovým pochodom. Reagoval na inváziu na Ukrajinu, ktorá začala 24. februára s cieľom „demilitarizácie“ a „denacifikácie“ prozápadnej krajiny.

Patriarcha Kirill v nedeľu kázal, že vojna je „o tom, na ktorej strane Boha bude ľudstvo stáť“ – narážal pritom na rozdiel medzi podporovateľmi podujatí dúhových pochodov (a západných vlád, ktoré to umožňujú) a odporcami na východe Ukrajiny podporovanej Ruskom.

„Prehliadky pýchy sú navrhnuté tak, aby demonštrovali, že hriech je jednou z variácií ľudského správania. Preto, aby ste sa mohli stať členom klubu týchto krajín, musíte mať dúhový pochod,“ povedal vo svojej nedeľnej kázni o odpustení.

Russian Orthodox Patriarch Kirill unsurprisingly endorsing Putin’s narrative on Ukraine in a sermon today. According to him the West essentially organises genocide campaigns against countries that refuse to stage gay parades 🤯 pic.twitter.com/mXc89tXj4m

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 6, 2022