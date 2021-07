Čítal len pomocou lupy, písal pre Vogue. Autor románu Prekrásny nový svet bol plný paradoxov

Bol vizionárom, ale aj holywoodskym scenáristom. Zaujímal sa o východnú filozofiu, mysticizmus a psychedeliká, no bol aj významným predstaviteľom moderného myslenia. Bol mužom paradoxov, no predovšetkým bol geniálnym spisovateľom.

Čítať musel s lupou

Aldous Huxley sa narodil v anglickom Godalmingu 26. júla 1894. Bol štvrtým dieťaťom v rodine s hlbokou intelektuálnou históriou. Podľa portálu Biography bol jeho starý otec T. H. Huxley významným biológom a prírodovedcom a zástancom evolučnej teórie Charlesa Darwina.

Jeho otec Leonard bol učiteľom a spisovateľom, a jeho matka Julia bola potomkom anglického básnika Matthewa Arnolda. Z Huxleyho starších bratov Juliana a Andrewa sa stali uznávaní biológovia a sám Huxley si už od útleho veku predstavoval budúcu vedeckú kariéru.

Jeho plány mu však nevyšli. Keď mal 17 rokov, zasiahla ho choroba keratitis punctata, kvôli ktorej takmer oslepol. Po prekonaní tejto choroby zostal už celý život čiastočne slepý a čítal s veľkými ťažkosťami. Jeho sen o tom, že sa stane vedcom sa rozplynul.

Keď neskôr Huxley navštevoval prestížnu prípravnú školu Eton, rozhodol sa, že sa zameria na literárnu kariéru. Osud však zasadil Huxleymu ďalšiu ranu. V roku 1914 spáchal jeho ďalší brat Noel, ktorý trpel depresiami, samovraždu.

Avšak, aj napriek prekážkam dokázal byť Aldous vynikajúcim študentom a získal štipendium na Balliol College na Oxfordskej univerzite, kde študoval anglickú literatúru. Čítal pomocou lupy a očných kvapiek, ktoré rozširovali jeho zrenice. Postupne začal s písaním poézie a keď mal 22 rokov, vydal svoju prvú knihu s názvom Crome Yellow.

Písal do časopisov Vogue či Vanity Fair

Obrovským prínosom pre jeho spisovateľskú kariéru bolo, že sa dostal do kruhu intelektuálov a spisovateľov, ktorí sa stretávali v dome anglickej aristokratky Lady Ottoline Morrellovej. Okrem iných sa tu stretávali aj Virginia Woolfová, Bertrand Russell, TS Eliot a DH Lawrence, s ktorým si Huxley vybudoval pevné priateľstvo.

Vďaka jeho encyklopedickým znalostiam, dôvtipu a schopnosti viesť kvalitný dialóg, si práve počas obdobia, ktoré strávil v dome prominentnej Ottoline, prvýkrát vybudoval reputáciu jedného z najvýznamnejších mysliteľov v Anglicku.

Neskôr s využitím nadobudnutej reputácie prispieval Aldous svojimi článkami do periodík ako The Athenaeum, Vanity Fair či Vogue, a vydal niekoľko ďalších básnických zbierok. V roku 1919 sa posunul aj v osobnom živote. Oženil sa s Máriou Nys a o rok sa im narodil syn Matthew.

Jeho najslávnejšie dielo

V roku 1931, krátko po tom, čo sa Huxley s rodinou presťahoval do svojej novej vily na juhu Francúzska, začal pracovať na diele, ktoré je dnes všeobecne považované za jeden z najdôležitejších románov západného kánonu. Dielo Brave New World (Prekrásny nový svet), ktoré bolo publikované v roku 1932, predstavuje vrchol Huxleyho schopností satirika.

Na svet, ktorý v románe predstavuje, sa ako spisovateľ pozeral temnou optikou, ktorá reprezentovala jeho rastúce obavy zo smerovania politického, spoločenského a vedeckého pokroku. Huxley v románe predpovedal posun vo všetkých týchto oblastiach.

Dej tejto dystopickej knihy sa odohráva v Londýne v roku 2540 a popisuje budúcnosť, v ktorej sa geneticky upravené deti vyrábajú na montážnych linkách. V diele Brave New World si vďaka drogám meniacim náladu, rozptýleniu masmediálnymi technológiami a ľahkému prístupu k sexuálnemu uspokojeniu väčšina ľudí ani neuvedomuje, že nemá slobodu. V tejto spoločnosti je nespokojnosť potlačovaná reklamami, liekmi, sexom a zábavou.

Je až ťažké uveriť, že román bol napísaný na začiatku 30. rokov, keďže Aldous v ňom opisoval v tom čase moderne pôsobiace javy, ktoré sú dnes realitou, a to napríklad deti zo skúmaviek či virtuálnu realitu. Teraz, takmer sto rokov od vydania románu, sa niektoré jeho predpovede naozaj splnili, a to napríklad vzostup diktátorských vlád, oplodnenie in vitro, genetické klonovanie, virtuálna realita, antidepresíva a vynález helikoptéry.

Román priniesol Huxleymu obrovský kritický a komerčný úspech, čo upevnilo jeho miesto medzi najdôležitejšími spisovateľmi jeho doby. V nasledujúcich desaťročiach táto prestíž umožnila Huxleymu nielen realizovať jeho lásku k cestovaniu, ale aj spoznávať nové spôsoby bytia prostredníctvom drog.

Jeho najslávnejšie dielo bolo minulý rok voľne spracované do rovnomenného seriálu Brave New World. Premiéru mal na streamovacej službe Peacock 15. júla 2020.

Muž paradoxov

Huxley bol vždy neobvyklý človek, ktorý žil život plný paradoxov. Podľa portálu Rádia BBC mal Huxley rád dobré mravy a slušné správanie, a nesúhlasil s nadmerným fajčením a pitím. Navyše so svojou prvou manželkou Máriou bol šťastný až do jej smrti a so svojou druhou manželkou Laurou až do svojej smrti.

Na druhej strane je však zvláštne, že s týmito životnými postojmi písal v románe Brave New World o skupinovom sexe, pričom taktiež udržiaval otvorený vzťah aj so svojou manželkou Máriou. Bol dokonca šťastný, že sa stala členkou „šijacieho kruhu“, teda v skutočnosti klubu pre lesbičky v Hollywoode, ktorého členkami boli vraj aj Marlene Dietrich a Greta Garbo.

Ďalším paradoxom bolo, že inak abstinujúci Huxley sa tiež stal jedným z prvých psychonautov na svete. Už začiatkom 50.rokov experimentoval s LSD a inými halucinogénnymi drogami a stal sa priekopníkom, ktorý mal obrovský vplyv na „revolúciu v hlave“ v 60. rokoch.

Experimentoval s drogami

Keď sa Aldous Huxley zabýval vo svojom novom dome v Holywood Hills, vytvoril množstvo skvelých diel a popritom venoval väčšinu voľného času svojmu záujmu o východnú mystiku.

Tento záujem o mystiku ho tiež priviedol k experimentovaniu s halucinogénnym meskalínom, o ktorom napísal vo svojej zbierke esejí The Doors of Perception z roku 1954. Tento názov neskôr inšpiroval Jima Morrisona a jeho legendárnu rockovú skupinu The Doors.

Začiatkom roku 1955 zomrela jeho manželka Mária na rakovinu a o rok neskôr sa Huxley oženil so svojou druhou manželkou Laurou, ktorá neskôr napísala biografiu o ich spoločnom živote s názvom This Timeless Moment. V roku 1958 vydal zbierku esejí s názvom Brave New World Revisited, v ktorej bilancoval súčasnosť a tvrdil, že znepokojujúco pripomína realitu jeho románu z roku 1932.

Huxley celý život neúnavne skúmal svet okolo seba aj svoje vnútro a o väčšinu svojich poznatkov sa stihol aj podeliť prostredníctvom svojej práce. V roku 1960 mu však tiež diagnostikovali rakovinu. Avšak nasledujúce dva roky vytrval a dokončil svoj posledný román The Island, v ktorom sa pozitívnejšou optikou pozerá na niektoré témy, ktorým sa predtým venoval v románe Brave New World.

Zomrel 22. novembra 1963, čiže v rovnaký deň ako John F. Kennedy, na ktorého bol spáchaný atentát. Kvôli týmto okolnostiam zostala jeho smrť zatienená atentátom na prezidenta Spojených štátov amerických.

Jeho smrť je dodnes označovaná ako jeho „posledný výlet“, pretože krátko pred ňou, doslova priamo na svojej smrteľnej posteli, i keď už neschopný rozprávať, napísal manželke Laure sediacej vedľa neho odkaz, v ktorom ju požiadal, aby mu podala LSD. Jeho posledné slová pred smrťou teda boli: „LSD 100 mikrogramov, intramuskulárne.“