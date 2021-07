Uniesli jedného z najbohatších ľudí sveta, žiadali rekordné výkupné. Prezradila ich donáška z reštaurácie

Zaradil sa dokonca aj medzi najbohatších ľudí v Európe. Bol generálnym riaditeľom pivovaru Heineken International a zdá sa, že jeho úspechy ležali v žalúdku viacerým ľuďom. V roku 1983 sa totiž stal obeťou únosu. Výkupné sa vyšplhalo do závratných výšok. Mnohým novinárom nedal jeho únos pokoj ani po rokoch.

Postrelili novinára, ktorý sa angažoval v Heinekenovom únose

Únos Alfreda H. Heinekena, ktorému nikto nepovedal inak ako Freddy, fascinoval mnohých odborníkov z oblasti kriminalistiky ešte celé roky. O prípad sa zaujímal aj novinár Peter R. de Vries. Do povedomia verejnosti sa dostal najmä vďaka správe, ktorú po únose podal časopisu De Telegraf, informuje portál BBC. Od tých čias sa venoval mnohým prípadom, pričom niektoré z nich ho dostali do poriadnych problémov.

Vyhrážky smrťou sa stali bežnou súčasťou jeho života, vždy však tvrdil, že z nich nemá strach. Zdá sa však, že strach je predsa len na mieste. Len pred niekoľkými dňami 64-ročného novinára postrelili v jednej z rušných ulíc Amsterdamu. Polícia už zadržala dvoch podozrivých. De Vries bojuje o svoj život v nemocnici. V Holandsku sa strieľa len málokedy, novinár však zrejme stúpil na otlak členom mafie.

Prizrime sa však bližšie prípadu, ktorý mu počas jeho novinárskej kariéry priniesol jeden z najväčších úspechov. Freddy Heineken bol mimoriadne šikovným človekom, premenil nenápadný rodinný pivovar, ktorý založil jeho starý otec, na multimiliónový biznis, píše Forbes. 9. novembra v roku 1983 však bol Heineken unesený priamo spred sídla amsterdamskej spoločnosti a pred zrakmi niekoľkých svedkov.

Na Heinekena, ale aj na jeho šoféra Aba Doderera (pre rodinu Heinekenovcov pracoval viac ako 40 rokov), ktorý ho čakal pri aute, sa len pár metrov od budovy zrazu vrhli štyria ozbrojení muži. Z kancelárie spolu s Heinekenom vychádzali aj dve ženy. Tie sa pokúšali pivnému magnátovi pomôcť, bolo to však márne. Ako píše portál Murderpedia, únoscovia ich ostriekali slzným sprejom. Doderer a Heineken jednoducho nemali šancu, muži ich hodili do zadnej časti oranžovej dodávky a z miesta činu ušli.

Únoscovia sa chceli zabezpečiť na zvyšok života

Únoscami boli Martin Erkamps, Cor van Hout, Willem Holleeder (jeho otec bol v Heinekenovom pivovare dlhé roky zamestnaný, prepustili ho však pre nevhodné správanie), Frans Meijer a Jan Boellaard, ktorí sa v roku 1981 rozhodli, že chcú zbohatnúť rýchlo a „ľahko“.

Ideálnou cestou boli podľa nich práve únosy, pričom v priebehu dvoch rokov si vybrali niekoľkých kandidátov, medzi nimi napríklad aj Wisseho Dekkera, ktorý bol generálnym riaditeľom spoločnosti Philips. Vedeli, že sa musia zamerať na niekoho, kto je poriadne bohatý a jeho rodina bude ochotná zaplatiť výkupné, ktoré by únoscov zabezpečilo na zvyšok života. Nesmel to však byť politik a ani člen kráľovskej rodiny.

Ich terčom sa tak napokon stal Heineken. Krátko po únose muži zanechali polícii stopu, Heinekenove hodinky, Dodererove doklady a odkaz v obálke, v ktorom oznámili, že chcú výkupné, a nie hocijaké. Podľa portálu Forbes žiadal 11 miliónov dolárov. Chceli, aby s nimi polícia komunikovala prostredníctvom inzerátov uverejňovaných v novinách. Samozrejme, do pátrania po jednom z najmocnejších mužov sveta sa okamžite pustil každý, kto mohol, v Amsterdame neostal kameň na kameni. Čoskoro polícia obdržala anonymný tip, po ktorom sa zamerala práve na gang únoscov.

Ako informuje InsideHook, Heinekena a jeho šoféra sa podarilo nájsť až o tri týždne neskôr. Boli uväznení a pripútaní k stene v starom prázdnom skladisku v betónových celách. Tie boli únoscami vopred pripravené tak, aby boli zvukotesné. Dvaja muži teda boli izolovaní nielen od sveta, nemohli komunikovať ani medzi sebou. Pôvodne mal únos trvať len 48 hodín, napokon sa však natiahol na 21 dní, počas ktorých museli Heineken a Doderer pózovať kvôli fotografiám, ktoré mali slúžiť ako dôkaz, že sú nažive. Tváre svojich únoscov však nikdy nevideli.

Heineken sa snažil svojich únoscov zmanipulovať

Heinekena všetci poznali ako človeka, ktorý sebou nenechá len tak manipulovať. Svojich únoscov preto napríklad znervózňoval tým, že od nich žiadal, aby mu na obedy či na večere nosili rôzne delikatesy. Jedného z únoscov sa dokonca pokúsil podplatiť, aby ho prepustil. Únos bral tak trochu s humorom. Tvrdil, že ho únoscovia mučili, a to tým, že ho nútili piť pivo Carlsberg.

Podľa portálu The New York Times v čase, keď do skladu vtrhla polícia, v ňom únoscovia neboli. Prezradila ich však donáška z čínskej reštaurácie pre dvoch ľudí. Heinekenovi ani Dodererovi sa, našťastie, nič nestalo, údajne im len bolo chladno. Mužov sa podarilo zachrániť krátko po tom, čo za nich bolo vyplatené obrovské odškodné.

Neskôr polícia v rámci vyšetrovania zadržala celkovo až 24 podozrivých, medzi nimi aj tých pravých páchateľov, a to napriek tomu, že van Hout a Holleeder ušli do Paríža. Francúzske úrady ich do rúk holandskej polícii vydali v roku 1987. Časť odškodného sa neskôr údajne podarilo nájsť v dome jedného z nich. Ukázalo sa, že muži únos plánovali už niekoľko mesiacov vopred, po celý ten čas Heinekenov domov, ale aj kanceláriu pozorne sledovali. Zaznamenávali si každý jeho krok, presne vedeli, kde sa počas dňa nachádza a aké sú jeho zvyky. Aby policajtov zmiatli, v rámci príprav ukradli aj 6 áut a pripravili sériu ďalších pascí.

Ako dopadli únoscovia?

Jan Boellaard a Martin Erkamps boli zatknutí krátko po tom, čo sa mužov podarilo vyslobodiť. Boellaard bol odsúdený na 12 rokov za mrežami, ďalších 10 si mal odsedieť za vraždu. Erkamps bol odsúdený na 9 rokov. Neskôr sa však opäť dostal do problémov kvôli pašovaniu drog. Willem Holleeder bol súdený nielen za Heinekenov únos, ale aj za 6 vykonaných vrážd a 2 pokusy o vraždu, píše The Guardian.

Holleeder neváhal chladnokrvne zlikvidovať kohokoľvek, kto sa mu opovážil postaviť do cesty. Zabil dokonca aj svojho komplica Cora van Houta, ktorý bol aj jeho švagrom a plánoval dať zabiť aj svoju sestru a jej deti po tom, čo sa rozhodla spolupracovať s políciou. Ako informoval portál Reuters, Holleeder dostal doživotný trest.

Ako sa novinárovi de Vriesovi podarilo zistiť, Frans Meijer sa spočiatku sám vzdal polícii a tvrdil, že peniaze spálil niekde na pláži. Neskôr však tvrdil, že je mentálne chorý, podarilo sa mu ujsť a ukrýval sa v Paraguaji. Úrady ho holandskej polícii napokon vydali v roku 2002. V roku 2018 ho však polícia zastrelila počas pokusu o vykradnutie dodávky prevážajúcej peniaze.

Heinekenov únos inšpiroval Petra R. de Vriesa k napísaniu knihy s názvom Kidnapping Mr. Heineken (Únos pána Heinekena). V roku 2015 vznikol aj film Únos Freddyho Heinekena, kde sa hlavnej role ujal uznávaný herec Anthony Hopkins, píše BBC.