Čistíte si zuby až po raňajkách? Robíte zásadnú chybu, ktorá vám môže spôsobiť zbytočné nepríjemnosti

Čistenie zubov je neodmysliteľná súčasť udržiavania si základných hygienických návykov. Slúži ako prevencia pred zdravotnými ťažkosťami, za ktoré si neskôr môže zubný lekár vypýtať nemalú čiastku peňazí. Umývame si ich všetci, no doteraz nevyriešenou záhadou ostáva, či je lepšie umývať si zuby pred alebo až po jedení raňajok.

Každý človek je od mala vedený k poctivému čisteniu zubov minimálne dvakrát denne. Časom sa z toho stane zvyk, bez ktorého si nevieme predstaviť začiatok, respektíve koniec dňa. Či si už zuby čistíte raz, dvakrát alebo pokojne aj viackrát denne, otázne je, ako sa treba postaviť k rannej otázke.

Existujú dve skupiny ľudí

Množstvo ľudí si čistenie zubov stavia na jeden z prvých bodov nového dňa. Dôvodom môže byť nepríjemný zápach z úst či len obyčajný zvyk, ktorý dodržiavame od detstva, píše IFL Science. Druhou skupinou sú však tí ľudia, ktorí berú kefku do ruky až po raňajkách. Ako je to však správne? Mali by sa zuby čistiť pred alebo až po raňajkách?

Odpoveď je jednoduchá

Súčasťou odpovede na túto otázku je aj pripomienka toho, že nie každý vedecký výskum považuje raňajky za povinnú súčasť rána. Zubná pasta obsahuje laurethsulfát sodný, ktorý pomáha paste vytvárať penu pre lepší dosah. Bohužiaľ tiež potláča príjem sladkých chutí vašimi chuťovými pohárikmi a súčasne rozkladá mastné molekuly, ktoré blokujú horkú chuť.

V tejto záhade sa dôkazy výrazne prikláňajú k umývaniu zubov pred jedlom. Je to aj preto, že cieľom čistenia zubov by mala byť prítomnosť toho najzdravšieho prostredia v ústnej dutine. Čistenie vytvorí skvelé prostredie na prijatie potravín a nápojov, ktoré by v opačnom prípade mohli poškodiť vaše zuby, ďasná či sklovinu.

Počas spánku sa baktérie v našich ústach usilovne množia, a preto sa niekedy zobudíme s nepopulárnym “ranným dychom“. Čistenie zubnou pastou s fluoridom vám ale môže pomôcť zbaviť sa nevítaných hostí v ústach a pokryť vašu sklovinu dodatočnou ochrannou vrstvou. Viaceré potraviny by bez umytia a ochrannej vrstvy od pasty mohli poškodiť vaše zuby a zvýšiť riziko kazu či infekcie.

Umývať zuby sa odporúča ešte pred prvým jedlom

Umytím zubov pred raňajkami vrátite svoje zuby a ďasná do šťastného a zdravého stavu, takže sú pripravené čeliť všetkému, s čím ich privediete do kontaktu. Čistenie zubov môže tiež naštartovať tvorbu slín- tekutiny produkovanej v ústach, ktorá pomáha rozkladať jedlo a udržiavať zdravé prostredie v ústnej dutine.

Čo ak sme zvyknutí robiť to naopak?

Pravidelné čistenie zubov je kľúčom k zdraviu ústnej dutiny, takže podľahnúť raňajkám pred umytím nie je dôvod na paniku. Najlepšie je však dať si prestávku medzi jedlom a čistením zubov. Je to preto, že kyselina v jedle môže dočasne oslabiť vašu sklovinu, takže ak si pôjdete aktívne a nadšene vydrhnúť zuby, môžete odstrániť to dobré aj zároveň aj to zlé.

Ak si chcete po jedle vypláchnuť ústa a prečistiť zuby, najprv sa odporúča vypláchnuť si ústa čistou vodou a potom počkať 30 – 60 minút, než siahnete po svojej zubnej kefke.