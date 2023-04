Fanúšikovia budú zúriť: Amber Heard po sérii pádov opäť vyhrala, ujde sa jej aj niekoľko miliónov

Ak si ešte spomínate na minuloročné súdne ťahanice medzi herečkou Amber Heard a jej exmanželom Johnnym Deppom, istotne vám v pamäti utkveli aj zbožné priania fanúšikov komiksovky Aquaman. Tí od tvorcov a štúdia Warner Bros. požadovali, aby ju z chystaného pokračovania vyhodili a jej postavu preobsadili. Dlho to tak aj skutočne vyzeralo, no napokon je všetko inak, píše web Unilad.

Amber Heard napokon z komiksovky Aquaman and the Lost Kingdom odstránená nebude. Jej postava vo filme zostane a nezahrá si ju dokonca ani žiadna iná herečka, ako požadovali fanúšikovia po tom, ako minulý rok zapĺňali stránky médií súdne spory medzi ňou a hercom Johnnym Deppom. Viac o tejto kauze si môžete prečítať v našich starších článkoch.

Po sérii pádov prišla výhra

Internetom dlhšie kolovali dohady, že štúdio Warner Bros. v tichosti nanovo nakrúca scény, v ktorých sa postava Mery stvárnená Amber objavila, píše Unilad. Tieto informácie mal potvrdiť zdroj blízky produkčnému štúdiu. Hovorilo sa ale aj o tom, že tieto scény štúdio nanovo nenakrúca a rovno ich z filmu odstráni, pretože hotová snímka by fungovala aj bez nich. Toto všetko sa ale napokon ukázalo ako nepodložené špekulácie.

Vyvrátil ich trailer na Aquamana 2, v ktorých je Heard jasne viditeľná. Online sa zatiaľ nenanáchadza a bol premietnutý fanúšikom prítomným na podujatí CinemaCon v Spojených štátoch amerických. Heard sa v ukážke síce mihla len na moment v dvoch záberoch a bez akýchkoľvek prehovorov, isté ale je, že sa v očakávanom pokračovaní populárnej komiksovky naozaj objaví a dostane za to aj zaplatené.

Zatiaľ nie je jasné, v koľkých scénach filmu sa Amber napokon objaví a či po spomínanej kauze a žiadostiach fanúšikov štúdio pristúpilo k zredukovaniu jej scén vo výslednom filme.

Počet scén jej ale zrejme okresali

Amber ale viackrát aj na súde a aj v rozhovoroch pre médiá spomínala, že jej rola v druhom Aquamanovi mala mať podstatne viac priestoru. Neustále jej ale chodili nové a nové verzie scenára, pričom mnohé jej pasáže a prehovory v nich boli prenechané iným postavám. Tvorcovia jej dokonca mali ubrať niekoľko akčných scén, akoby sa jej snažili nepriamo zbaviť.

Práve počas súdneho sporu s Johnnym Deppom fanúšikovia Aquamana spustili masívnu online kampaň, v ktorej od tvorcov filmu požadovali, aby bola postava Mery preobsadená. Online petíciu podpísalo viac ako 4,6 milióna ľudí z celého sveta.

Snímka Aquaman and the Lost Kingdom sa v kinách objaví v predvianočnom období. Premiéra je naplánovaná na 21. decembra 2023. Okrem Amber Heard sa vo filme opäť objaví aj Jason Momoa ako Aquaman, no a okrem neho aj Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Randall Park, Ben Affleck či Vincent Regan a ďalší. Pokračovanie Aquamana, rovnako ako jeho predchodcu, režíroval James Wan (The Conjuring, Saw, Insidious).