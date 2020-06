Čistejší vzduch počas pandémie zmierňuje príznaky u miliónov ľudí s pľúcnymi chorobami

Dva milióny ľudí s respiračnými ochoreniami zaregistrovali vo Veľkej Británii počas pandémie koronavírusu zmiernenie príznakov. Tvrdí to Britská pľúcna nadácia na základe prieskumu so 14-tisíc osobami s pľúcnymi chorobami, pričom každý šiesty človek ohlásil zlepšenie stavu v dôsledku obmedzení súvisiacimi so snahou zastaviť šírenie vírusu.

Medzi deťmi boli výsledky ešte lepšie. Jeden z piatich rodičov potvrdil zlepšenie zdravotného stavu svojho potomka. Zmiernenie príznakov ohlásili najmä u pacientov s astmou, a to u každého štvrtého.

Je známe, že znečistenie ovzdušia priamo vplýva na pľúcne ochorenia, ktorými trpí v Británii 12 miliónov obyvateľov, z toho osem miliónov má astmu a 5,4 milióna z nich sa aj lieči.

Počas pandemických obmedzení klesol počet návštev na pohotovosti v nemocniciach v súvislosti s astmou o polovicu. Nie je však jasné, akým podielom k tomu prispelo zmiernenie príznakov a akým strach ľudí pred návštevou nemocnice. „V súčasnosti sme si všetci dobre vedomí viac ako kedykoľvek v minulosti, ako veľmi je dôležité starať sa o naše pľúca. Vláda má povinnosť počas zotavovania sa z COVID-19 zabezpečiť, aby sme pokračovali v znižovaní úrovne znečistenia ovzdušia,“ vyhlásil Zak Bond z Britskej pľúcnej nadácie.

Zároveň vyzval na rýchle zavedenie čistých zón v mestách. Plány v niektorých regiónoch prerušil práve boj proti koronavírusu. Zdôraznil tiež potrebu väčšej podpory verejnej dopravy, využívania bicyklov či chôdze a prísnejšie zákony týkajúce sa kvality ovzdušia.

Znečistenie ovzdušia vedie v Británii každoročne k desaťtisícom predčasných úmrtí

Oxid dusičitý, ktorý produkujú vo veľkej miere dieselové motory, dosahuje ilegálnu úroveň v 80 % mestských oblastí.

Stephen Holgate z University of Southampton uviedol, že „je veľmi dôležité, aby sme využili túto príležitosť a spoznali skutočné skúsenosti ľudí s pľúcnymi ochoreniami a aplikovali to, čo sme sa naučili počas obmedzení, na budovanie budúcnosti s dôrazom na čistejšie ovzdušie“.