Čínsky superradar zachytil plazmové bubliny nad pyramídami v Gíze. Tento anomálny poveternostný jav môže byť problémový

Pyramídy ako jeden z pôvodných siedmich divov sveta — a jediný, ktorý dodnes ešte aj naozaj stojí — sú stále opradené istou dávkou tajomna. Mnohých tieto úžasné stavby staroveku fascinujú a všetky nové vedecké správy o nich zaujmú širokú laickú či odbornú verejnosť.

Vedeli ste napríklad, čo má spoločné zemepisná šírka pyramíd a rýchlosť svetla? To, že sú tieto hodnoty vlastne rovnaké. Ide o zaujímavú náhodu, ktorá ale môže popustiť uzdu fantázii.

Zachytili plazmové bubliny

A do sféry zaujímavých náhod môžeme v istom uhle zaradiť aj správu týkajúcu sa najvýkonnejšieho radaru svojho druhu, ktorý sa nachádza v Číne. Ten objavil práve nad pyramídami v Gíze, a tiež nad ostrovmi Midway, plazmové bubliny, ktoré zachytil v rovnakom čase.

Vedci toto zistenie zhrnuli v štúdii publikovanej v časopise Geophysical Research Letters. Išlo konkrétne o rovníkové plazmové bubliny a ako uvádza portál scmp, ide o anomálne poveternostné javy v oblastiach okolo rovníka. Vyskytujú sa v ionosfére, kde sa náhle zníži počet nabitých častíc, čo spôsobí vytvorenie „bubliny“. Tieto javy môžu byť veľké stovky kilometrov a ich vznik často súvisí so slnečnými búrkami, pričom môžu ovplyvňovať GPS, či prerušovať satelitnú komunikáciu.

Prvá krajina na svete

A práve vďaka ionosférickému radaru s dlhým dosahom (Low Latitude long Range Ionospheric Radar – LARID), ktorý sa zaviedol do prevádzky len minulý rok, sa Čína stala prvou krajinou, ktorá dokázala odhaliť tieto plazmové bubliny na radare.

To že plazmové bubliny zachytil radar práve nad Egyptom či pyramídami (a tiež nad ostrovmi Midway), nie je samo osebe zvláštne, keďže sa tam tieto javy vyskytujú niekoľkokrát do roka. Výnimočné je, že ich pozorovali zo vzdialenosti 8 000 kilometrov, a to z čínskeho ostrova Chaj-nan, teda prakticky z druhej strany zemegule.

Radar sa pritom len nedávno zdokonalil a za menej ako polovicu roka sa jeho maximálny dosah strojnásobil. Ide tak o veľký úspech čínskych vedcov. Tieto radary majú pritom veľký význam pri monitorovaní výpadkov v komunikačných a navigačných systémoch a vedci z Čínskej akadémie vied navrhujú vybudovanie globálnej siete, vďaka čomu by mohli byť plazmové bubliny nepretržite monitorované.