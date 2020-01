Čína uzavrela ďalšie mestá, od sveta odrezala 25 miliónov ľudí. V epicentre nákazy stavajú špeciálnu nemocnicu

Počet infikovaných narastá, odhaduje sa, že ich môžu byť tisíce. Rastie aj počet obetí a miest, ktoré obmedzujú alebo celkom zastavujú verejnú dopravu. V uzavretých zónach sa tak aktuálne nachádza asi 25 miliónov ľudí, zajtra pritom začínajú týždňové oslavy čínskeho nového roka.

Už najmenej 25 životov si vyžiadal nový koronavírus 2019-nCoV, ktorý sa šíri z Číny. Celkovo sa ním nakazilo už 830 ľudí, oznámili v piatok čínske úrady, ktoré citovala agentúra DPA. Vírus sa pritom nešíri len v Číne, objavujú sa aj evidované prípady z Filipín, Saudskej Arábie, Singapuru či Thajska. V predchádzajúcich dňoch sa pritom vírus objavil aj v Japonsku, Južnej Kórei, USA či na Taiwane.

Čína v snahe zabrániť šíreniu vírusu uzatvorila už najmenej 8 miest, prvým z nich bol Wu-chan ako epicentrum nákazy. V uzavretých zónach sa celkovo nachádza zhruba 25 miliónov ľudí, informovala v piatok agentúra AP. Prvý prípad úmrtia evidujú už aj mimo provincie Chu-pej, z ktorej sa vírus šíri. Ochoreniu podľahol 80-ročný muž v provincii Che-pej ležiacej neďaleko Pekingu, ktorý sa nedávno vrátil z oblasti nákazy.

Opatrenia proti šíreniu vírusu sa prijímajú aj v iných oblastiach Číny. V hlavnom meste Peking boli zrušené všetky veľké verejné podujatia vrátane mnohých udalostí spojených s oslavami čínskeho Nového roka. Od soboty bude až do odvolania uzavreté tzv. Zakázané mesto, palácový komplex v centre čínskej metropoly.

Čínske úrady tiež oznámili, že v meste Wu-chan, kde sa vírus objavil po prvýkrát, budujú nemocnicu zameranú na liečbu pacientov, ktorí sa ním nakazili. Správa mesta v piatok oznámila, že daná nemocnica bude v štýle zariadenia, ktoré postavili v Pekingu počas epidémie syndrómu akútneho respiračného zlyhania (SARS) z rokov 2002 – 2003 a bude mať kapacitu tisíc lôžok. Vznikne na pozemku veľkom 25-tisíc štvorcových metrov a dokončiť by ju mali 3. februára.

Ostro sledované bolo aj rozhodnutie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá v stredu a vo štvrtok diskutovala o vyhlásení medzinárodného stavu núdze. WHO nakoniec globálnu epidémiu nevyhlásila, ako informovala AP, takéto rozhodnutie by mohlo zvýšiť zdroje na boj proti hrozbe, ale má zároveň potenciál spôsobiť ekonomické škody, čo ho robí politicky náročným.