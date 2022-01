Čína sa po 23 rokoch rozhodla zmeniť záver filmu Klub bitkárov. Ten pôvodný je údajne príliš anarchistický

Samozrejme, nie pre každého je to tá pravá šálka kávy. V takom prípade stačí knihu nečítať a film nepozerať. Zdá sa však, že pre Čínu to bol príliš veľký tŕň v oku. Po 23 rokoch sa záver filmu zmenil a diváci si tak môžu pozrieť verziu, ktorá je menej anarchistická a antikapitalistická.

Klub bitkárov, film, ktorý režíroval David Fincher, patrí jednoznačne medzi klasiky. Vo filme z roku 1999, ktorý vznikol na základe rovnomennej knižnej predlohy z pera Chucka Palahniuka, zaujal pred rokmi aj hviezdnym hereckým obsadením. Zahrali si v ňom Brad Pitt, Edward Norton či Helena Bonham Carter. Ako však informuje portál The Guardian, Číne sa záver filmu nepozdáva a rozhodla sa, že ho po 23 rokoch zmení. Samozrejme, kritika zo strany fanúšikov na seba nenechala dlho čakať.

FIGHT CLUB’s ending for the Chinese release (on Tencent Video) was changed to this and now I’m waiting for someone to fanfic a sequel based on this censored ending. pic.twitter.com/zYB0bY3Dlp

