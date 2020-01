Čína hlási 1400 nových prípadov, nový koronavírus prekonal SARS. Austrálski vedci ho vytvorili v laboratóriu

Za posledných 24 hodín hlásia čínske úrady rekordný počet nakazených osôb. Nový koronavírus tak prekonáva aj epidémiu vírusu SARS spred 18 rokov. Austrálski vedci v laboratóriu vytvorili kópiu smrteľného vírusu, v Európe sa objavili ďalšie prípady a k nákaze sa najnovšie hlási aj región Blízkeho východu.

Počet osôb, u ktorých sa potvrdil nový typ koronavírusu v Číne, sa v stredu zvýšil na 5974. Podľa agentúry AFP tak došlo k prekročeniu bilancie počtu prípadov SARS-u (ťažkého akútneho respiračného syndrómu) počas jeho epidémie v rokoch 2002-2003. Čínske štátne úrady potvrdili v stredu 1400 nových prípadov tohto vírusu. Doposiaľ mu podľahlo 132 osôb. Pozitívnou stránkou ostáva, že nový koronavírus nedosahuje takú úmrtnosť ako epidémia SARS-u.

Už aj Blízky východ

Noví vírus sa medzičasom rozšíril aj do ďalšieho svetového regiónu. Spojené arabské emiráty (SAE) v stredu ako prvá krajina v oblasti Blízkeho východu potvrdili výskyt nového koronavírusu. Prípady nákazy koronavírusom zaznamenali zatiaľ v Austrálii, vo Francúzsku, Japonsku, Malajzii, Nepále, Singapure, Južnej Kórei, Thajsku, Vietname, Spojených štátoch a v Nemecku, kde pribudli ďalšie štyri prípady nákazy vírusom 2019-nCoV. Bavorské ministerstvo zdravotníctva ešte v pondelok potvrdilo, že u muža žijúceho v meste Starnberg, ktoré leží 30 kilometrov juhozápadne od Mníchova, bol potvrdený nový koronavírus. Muž sa nakazil po tom, ako do firmy Webasto, v ktorej pracuje, prišla na školenie žena z Číny.

V súvislosti so šírením epidémie pribúdajú aj bezpečnostné opatrenia, ktoré sú stále najprísnejšie v Číne ako epicentre nákazy. Letecká spoločnosť British Airways však pozastavila všetky priame lety do a z pevninskej Číny. Pristúpila k tomu po tom, čo Británia varovala, aby ľudia z dôvodu epidémie smrtiaceho koronavírusu podnikali do tejto ázijskej krajiny iba najnutnejšie cesty. Potom ako svojich občanov z provincie Chu-pej evakuovalo Japonsko, prichádzajú s podobnou myšlienkou aj Austrália a Nový Zéland. Leteckú evakuáciu uskutočnili i Spojené štáty. Európska komisia v utorok uviedla, že občania krajín EÚ budú z mesta Wu-chan prepravení tento týždeň na palube dvoch francúzskych lietadiel.

Vírus z laboratórií

Vedci sa medzičasom upriamujú na výskum nového vírusu. Austrálskym vedcom sa ako prvým mimo Číny podarilo vytvoriť kópiu nového koronavírusu. Svoj objav budú zdieľať so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), aby pomohli v snahe diagnostikovať ho a liečiť. Výskumníci z Peter Doherty Institute for Infection and Immunity v Melbourne vytvorili kópiu koronavírusu zo vzorky od nakazeného pacienta. Tú im poslali minulý piatok. Kópia vírusu by sa podľa lekárov dala využiť ako „kontrolný materiál“ na testovanie a bude pre jeho diagnostiku prelomová.

Podľa spravodajského portálu BBC by to mohlo zahŕňať aj test včasnej diagnostiky, ktorý by mohol odhaliť vírus u ľudí, u ktorých sa neprejavili príznaky. „Protilátkový test nám umožní retrospektívne testovať podozrivých pacientov, aby sme mohli získať presnejší obraz o tom, ako je vírus rozšírený, a teda okrem iného aj o skutočnej úmrtnosti,“ vyjadril sa lekár Mike Catton zo zmieneného inštitútu. Ako dodal, ich objav bude tiež nápomocný pri hodnotení účinnosti pokusných vakcín. Vírus v laboratóriu vytvorili už aj čínski vedci, no tí sa podelili len o jeho genómovú sekvenciu, nie o vírus samotný.