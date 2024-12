Čína chystá nevídaný megaprojekt za 4,3 miliardy dolárov: Chce predbehnúť Ameriku, takýto bude výsledok

Japonské letisko Kansai International Airport je dôkazom toho, že nič nie je nemožné. V súčasnosti je najdlhším letiskom, ktoré je vybudované takpovediac uprostred ničoho. Postupne sa ale potápa. To však neodradilo čínskych architektov, ktorí sú odhodlaní rekord prekonať a vytvoriť nový podobný megaprojekt.

Ako informuje CNN, Čína chystá obrovský megaprojekt – najväčšie letisko na svete postavené na umelo vybudovanom ostrove. Dalian Jinzhou Bay International Airport bude pokrývať ostrov s plochou 20 štvorcových kilometrov a bude disponovať štyrmi pristávacími dráhami. Prvýkrát by letisko malo svoje brány otvoriť v roku 2035, pričom plánuje vybaviť ročne 540 000 letov a prepraviť približne 80 miliónov pasažierov.

On October 28, the groundbreaking mobilization ceremony for the #Dalian Jinzhouwan International Airport project was held at the construction site. Located in the eastern waters of Jinzhou Bay, the airport is the first offshore “artificial island” airport in China. pic.twitter.com/cCBnUKh6u4

— Liaoning, China (@LiaoningC) October 30, 2023