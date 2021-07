Chris Kyle bol pre Američanov vojnový hrdina, on však s týmto tvrdením príliš nesúhlasil. Aj napriek tomu ho svet pozná ako najsmrteľnejšieho ostreľovača všetkých čias s prezývkou „Diabol z Ramádí“.

Christopher Scott Kyle sa narodil 8. apríla 1974 v americkom Texase ako najstarší súrodenec. Mladý Chris prvýkrát strieľal zo zbrane už vo svojich ôsmych rokoch, keď mu otec požičal pušku Springfield 30-06. Detstvo určite nemal jednoduché. So svojím bratom sa museli starať o približne 150 kusov dobytka. Zrejme práve preto miloval kovbojský spôsob života.

Po škole chvíľu pracoval na rodeu. Jeho kariéra sa však rýchlo skončila po škaredej zlomenine ruky. Okamžite po vyliečení sa tak pridal k armáde. Hoci sa najprv hlásil k mariňákom, nakoniec v roku 1999 skončil u špeciálneho tímu SEALs, čo je v podstate komando na špeciálne operácie. Paradoxne bol najprv odmietnutý kvôli skrutkám v ruke.

Jeden výstrel, jedna smrť

Chris sa zúčastnil na štyroch misiách, súčasťou ktorých boli často naozaj veľké bitky. Ako píše portál Military, svoje prvé zabitie sniperskou puškou si pripísal počas invázie v Iraku. Jeho úlohou vtedy bolo kryť skupinu vojakov na ceste. Zrazu zbadal blížiacu sa ženu s granátom v ruke. Ani chvíľu neváhal a atentátničku podľa rozkazov zabil jediným výstrelom, čím zachránil svojich kolegov.

Takáto situácia sa v nasledujúcich rokoch mnohokrát zopakovala a Chris sa stal hrdinom. Kvôli svojej reputácii dokonca od miestnych dostal prezývku Diabol z Ramádí a tí na jeho hlavu vypísali odmenu 20-tisíc amerických dolárov, čo bol za smrť amerického vojaka pomerne veľký peniaz. Suma neskôr narástla až na 80-tisíc. Zažil aj rôzne zranenia, dvakrát ho postrelili a šesťkrát prežil detonáciu rôznych bômb.

Neuveriteľný počet zabití

Doterajší rekord v počte zabití držal americký ostrostrelec ešte z čias vietnamskej vojny, ktorého číslo za zastavilo na 109. Chris Kyle túto hranicu až neuveriteľne hravo prekonal. Vo svojej autobiografii s názvom Americký sniper sa vyjadril, že život vzal 255 nepriateľom, hoci oficiálne záznamy Pentagonu hovoria „len“ o 160 zabitiach.

Aj napriek tomu mu ale nepatrí svetové prvenstvo v tejto zaujímavej štatistike. Chváliť sa počtom zabití, aj keď ide o nebezpečných teroristov a vrahov, je prinajmenšom kontroverzné. Fínsky sniper Simo Häyhä však Chrisa v tejto štatistike absolútne “schoval do vačku”. Pomerne neznámy vojak počas sovietskej invázie popravil vyše 500 ruských protivníkov.

Najväčšia diaľka

V roku 2008 zastrelil Chris človeka z priam neuveriteľnej vzdialenosti. V ten deň ochraňoval konvoj americkej armády blížiaci sa do mesta Sadr City v Bagdade. Na streche jednej z budov zbadal podozrivého, ktorý síce najprv nebol ozbrojený, no neskôr vytiahol protitankovú päsť a namieril si to na konvoj.

Kyle neváhal a zo vzdialenosti takmer 2 kilometre teroristu zneškodnil jediným výstrelom z pušky McMillan TAC-338. Toto zastrelenie sa do histórie zapísalo ako ôsma najväčšia vzdialenosť, z ktorej sniper zabil svoju obeť. Kyle tak opäť zachránil desiatky životov svojich kolegov.

Nebolo to ale vôbec také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Pri takejto vzdialenosti už hrá veľmi dôležitú úlohu matematika, rýchlosť a smer vetra, rotácia guľky či napríklad zakrivenie Zeme. To všetko musel Chris pod obrovským tlakom vyrátať a nemohol zlyhať, pretože by na to doplatili iní.

Žiadne výčitky

Chris Kyle sa viackrát vyjadril, že kvôli toľkým zabitiam nemal žiadne výčitky a ani ho netrápilo svedomie. „O tých, ktorých zabijete, nepremýšľate ako o ľuďoch, sú to ciele,“ prezradil. „Ľutujem to, že niektorých som nemohol zabiť predtým, než dostali mojich chlapcov.”

„Veci, ktoré robili – popravy, vláčenie živých Američanov cez ulice, to, čo robia deťom a ženám, len aby ich držali v tichosti a v strachu… Táto časť je jednoduchá. Nikdy som kvôli tomu nemal žiadne výčitky,“ povedal. Aj vďaka takémuto postoju si v Iraku vydobyl smrteľnú reputáciu, ktorá spôsobila napríklad aj vypísanie odmeny na jeho hlavu. Nikdy sa im ho však nepodarilo zabiť.

Druhá strana mince

Vďaka svojim vyjadreniam a najmä správaniu sa Chris stal kontroverznou figúrou. Mnohí ho obviňovali z rasizmu k moslimom a z toho, že robí svojej krajine zlé meno. Z časti za to mohlo aj jeho tetovanie zobrazujúce kríž z krížových výprav.

Ďalej sa nebránil tým, že miluje násilie a rovno ho aj propagoval. Po úspešnej a priam legendárnej vojenskej kariére, ktorú ukončil v roku 2009, založil bezpečnostnú spoločnosť. Jej mottom bolo: „Nezáleží na tom, čo ti vravela mama. Násilie naozaj rieši problémy.“

Takisto ho viacerí obviňujú z klamstiev a zavádzania. Vo svojej knihe totiž viackrát spomenul rôzne polopravdy. V nej napríklad spomína, že zabil až 255 ľudí, zatiaľ čo oficiálne štatistiky hovoria o 160 potvrdených zabitiach.

Taktiež bol obvinený z klamstva. V autobiografii sa píše o dvoch strieborných a piatich bronzových medailách za chrabrosť počas služby. V skutočnosti ale získal len jednu striebornú a tri bronzové. To, prečo tieto čísla v knihe nesedia, nevedno.

„Po prvom zabití prichádzajú ďalšie oveľa ľahšie,“ tvrdí. Zabíjanie vraj pre neho nikdy nebolo akousi psychickou záťažou, jednoducho sa pozrel cez ďalekohľad na zbrani a zabil protivníka skôr, než zabijú jeho.

Bol cowboyom

Zatiaľ čo svet poznal Chrisa ako národného hrdinu a najvražednejšieho snipera americkej histórie, on takéto pomenovanie nemal príliš v láske. Jeho rodina a blízki priatelia vedeli, že bol cowboyom. Tento životný štýl si pestoval už odmalička a prischol mu na celý život.

Zastával názor, že výchova dieťaťa na vidieku medzi rôznymi zvieratami je to najlepšie, čo môže rodič pre svojho potomka spraviť. Práve z tohto dôvodu chcel pokračovať v rodinnom chove dobytka a koní, čo bolo pre neho celoživotným cieľom. Armádu vždy považoval len za krátkodobú záležitosť.

Nečakaná smrť

Písal sa 2. február 2013. Chris, vtedy už ako vojnový veterán, navštívil spolu s ďalším bývalým vojakom Eddiem Rayom Routhom strelnicu na ranči Rough Creek. Kyle sa po úspešnej kariére rozhodol pomáhať takým ako on a o pomoc pre syna ho požiadala aj Routhova matka. Malo ísť o nejaký druh terapie.

Nikto však nečakal, že Eddie Ray Routh vytiahne zbraň a Chrisa chladnokrvne zabije. Muž mal zjavne veľké psychické problémy. Vraj sa s ním paradoxne nikto nechcel rozprávať. Neskôr sa vyjadril, že svoje konanie ľutuje a Chris by mu určite odpustil. Jednoducho išlo o skrat, pri ktorom umrela legenda americkej armády, navyše úplne zbytočne. Prežil až 4 náročné misie a nakoniec ho zabil niekto, od koho to vôbec nečakal.

Filmové spracovanie

Takýto príbeh, samozrejme, musel byť filmovo spracovaný, čo armáda patrične využila na svoju propagandu. Snímka totiž zožala obrovský úspech. Bola vytvorená v roku 2014, nesie názov Americký sniper a o réžiu sa postaral legendárny Clint Eastwood. Hlavnú úlohu si strihol populárny Bradley Cooper.

Film sa stal kultom a iba v USA zarobil 350 miliónov dolárov, čo ho vynieslo na druhé miesto najzárobkovejších projektov daného roka. Americký sniper bol nielen diváckym úspechom, odniesol si aj nomináciu na Oscara v siedmich kategóriách. Jednu z nich premenil na víťazstvo. Konkrétne išlo o sošku za najlepšiu úpravu zvuku.