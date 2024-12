Chystajte sánky: Mikulášska nádielka bude štedrá, napadne 10 centimetrov čerstvého snehu. Prekvapí aj tieto miesta

Máme za sebou príjemný a slnečný víkend aj prvý pracovný deň tohto týždňa. Dnes sa situácia zmení, pred nami sú nie úplne ideálne dni. Počasie bude pochmúrne a výrazne sa otočí.

Príde zmena

Ako informuje iMeteo, v uplynulých dňoch počasie ovplyvňovala tlaková výš. To sa postupne zmení, jej okraj k nám už zasahuje len z východu a jej vplyv začne postupne slabnúť. Od západu do strednej Európy prichádza nevýrazný studený front, ktorý sa nad nami zvlní.

Aj keď nás dnes nečakajú výrazné zrážky, veľmi slabé sa môžu vyskytnúť ráno, vo vyšších polohách sa zrejme vyskytne aj snehový poprašok. Treba si zachovať opatrnosť, a to najmä na cestách. Tie totižto prikryje hmla. Prítomná bude počas celého dňa na celom území krajiny. Na východe Slovenska sa môže vyskytnúť aj poľadovica.

Na väčšine územia bude oblačno, teploty sa budú podľa TASR pohybovať medzi +1 až +6 °C, najvyššia denná teplota na horách vo výške 1 500 metrov sa bude pohybovať okolo 0 °C.

Takto bude na Mikuláša

Všetci milovníci zasneženej vianočnej krajiny sa určite môžu tešiť na Mikulášsku nádielku. A to nielen na to, čo prinesie do čižmy, ale aj na sneženie. To zasiahne aj nižšie polohy, píše iMeteo.

Sneh by mal podľa predpovede začať padať v dopoludňajších hodinách. Portál však upozorňuje, že sneženie spôsobí frontálny systém, ktorý pozostáva z teplého frontu, za ktorým bude nasledovať studený. To prinesie komplikované a rôznorodé poveternostné podmienky.

Aj keď sneženie môže potešiť väčšiu časť Slovenska, v tých najnižších polohách sa sneh neobjaví. Väčšina zrážok spadne počas dňa, kedy sú teploty najvyššie. Znamená to, že ani na miestach, kde bude snežiť, sa snehová pokrývka nemusí udržať dlhodobo.

Snežiť má najmä na strednom a východnom Slovensku. Očakáva sa od nadmorskej výšky asi 200 metrov nad morom. Najviac snehu napadne na severných návetriach hôr, v nižších polohách sa treba pripraviť na zmiešané alebo kvapalné zrážky.

Do piatkového večera má stred krajiny zasypať niekoľko centimetrov nového snehu. Viac ako 10 centimetrov snehu napadne na Kysuciach, Orave, Horehroní a Liptove.