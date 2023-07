Chorvátsko chystá projekt storočia: Dva obľúbené ostrovy má spojiť podmorský tunel, ktorý zmení cestovanie Slovákov

Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov inovuje a hľadá spôsoby, ako sa stať pre turistov dostupnejšou a atraktívnejšou. Stále platí, že Chorvátsko mnohí turisti navštevujú prioritne autom a je pochopiteľné, že sa jednotlivé regióny snažia byť v tomto smere čo najdostupnejšie aj pre tento druh dopravy.

Prvý tunel svojho druhu

Na zaujímavý projekt upozornil portál Dromedar, ktorý vychádza z domácich zdrojov Dalmacija Danas a Slobodna Dalmacija. Podľa týchto zdrojov by malo ísť o spojenie dvoch populárnych ostrovov Brač a Šolta, pričom sa hovorí o unikátnom podmorskom tuneli, ktorý bude prvý svojho druhu v tejto krajine. Ako uvádza Dalmacija Danas, stáť by mal približne 50-miliónov eur a väčšinu prostriedkov by mohli miestne úrady čerpať zo zdrojov EÚ.

Dĺžka tunela by mala dosiahnuť takmer kilometer a stavba by sa mala tiahnuť približne 15 metrov pod morskou hladinou, aby nenarušila lodné spojenia. Pre turistov pôjde určite o dobrú správu, nakoľko nebudú odkázaní len na trajekty a v konečnom dôsledku by sa mal tak znížiť celkový čas cesty. Kým návštevníci nápad chvália, nie každý s ním je stotožnený.

Ako oba chorvátske zdroje uvádzajú, myšlienka tunela sa nepáči kompetentným z ostrova Brač. Podľa nich by ostrovy týmto krokom stratili svoje čaro a výhody by plynuli predovšetkým Šolte. Práve od tohto ostrova prišla iniciatíva na budovanie projektu.

„Záujmom Šolty je, aby spojením s veľkým ostrovom získali najkratší prístup na letisko Brač a spojili sa tak s celým svetom. V lete by sme mali trajektové linky celý deň, teraz ich máme počas sezóny šesť, v zime štyri, pričom Brač ich má minimálne dvakrát toľko,“ uviedol starosta z tohto ostrova. Podľa všetkého tak bude ešte tunel predmetom rôznych sporov a uvidíme, ako celá situácia dopadne.