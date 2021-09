Chcete žiť navždy? Nová štúdia tvrdí, že neexistuje vekový limit dĺžky života

Ľudia sa pravdepodobne môžu dožiť najmenej 130 rokov, ale aj oveľa viac, aj keď podľa nového výskumu je dosiahnutie takéhoto vysokého veku dosť náročné.

O limite dĺžky života sa diskutuje medzi vedcami už dlhodobo. Nedávne štúdie tvrdili, že je možné sa dožiť až 150 rokov, ale tiež tvrdili, že neexistuje maximálny teoretický vek, uvádza portál Science Alert.

Od 110 rokov je riziko úmrtia 50:50

Nový výskum publikovaný v stredu v časopise Royal Society Open Science vstupuje do diskusie analyzovaním nových údajov o “supercentenarianoch”, ľuďoch, ktorí majú viac ako 110 rokov a tiež o “semi-supercentenarianoch” vo veku 105 a viac rokov.

Aj keď sa riziko úmrtia vo všeobecnosti zvyšuje počas celého života, analýza výskumov ukazuje, že vo vysokom veku ostáva riziko úmrtia v pomere 50:50.

“Po dosiahnutí veku 110 rokov je to, že prežijete ďalší rok, ako hod mincou,” hovorí Anthon Davidson, profesor štatistiky zo Švajčiarskeho technologického inštitútu v Lausanne, ktorý výskum viedol.

Neexistuje limit

Na základe dostupných údajov sa zdá pravdepodobné, že ľudia môžu žiť najmenej 130 rokov, ale extrapolácia, teda zahrnutie približného výpočtu hodnôt funkcie v bode ležiacom mimo funkcie, by znamenala, že neexistuje žiadny limit na ľudskú dĺžku života, uzatvára výskum.

Závery sa zhodujú s podobnými štatistickými analýzami vykonanými v súboroch údajov veľmi starých osôb. “Táto štúdia však tieto závery posilňuje a spresňuje pretože je v súčasnosti k dispozícii viac údajov,” povedal Davison.

Prvým súborom údajov, ktoré tím študoval, je novo vydaný materiál z medzinárodnej databázy o dlhovekosti, ktorá zachytáva viac ako 1 100 supercentenarianov z 13 krajín. Druhý súbor údajov pochádza z Talianska, kde sa sledovalo 105 ľudí.

Vek 130 rokov je teraz nedosiahnuteľný

Nová štúdia zahŕňa extrapoláciu z existujúci údajov, ale Davison povedal, že to bol logický prístup. “Akákoľvek štúdia extrémneho veku, či už štatistická alebo biologická, bude zahŕňať extrapoláciu,” povedal.

Vedci zistili, že ak existuje hranica nižšia ako 130 rokov, mali by sme to teraz odhaliť pomocou dostupných údajov. Napriek tomu, že ľudia teoreticky môžu dosiahnuť 130 alebo viac rokov, neznamená to, že sa toho pravdepodobne v blízkej dobe dočkáme.

Davison tvrdí, že aj ak máte 110 rokov, stále sú šance na dosiahnutie 130 rokov asi jeden z milióna. Nie je to nemožné, ale je to nepravdepodobné.

Myslí si, že v priebehu storočia by sme mohli vidieť ľudí, ktorí dosiahnu 130, pretože čím viac ľudí sa stáva supercentenarianmi, čo znamená, že sa zvyšuje šanca nájsť toho “jedného z milióna”.

“Keďže ale neexistujú veľké lekárske a sociálne pokroky, je veľmi nepravdepodobné, že by sa dĺžka života rýchlo predlžovala,” povedal.

Nateraz je najstaršou zaznamenanou osobou Francúzka Jeanne Calmentová, ktorá v roku 1997 zomrela vo veku 122 rokov. Jej skutočný vek však nebol overený, a tak 122 rokov nemusí byť pravdivých. Momentálne najstaršou osobou sveta je Japonka Kane Tanaka s vekom 118 rokov.