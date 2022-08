Chcete sa vyhnúť opici? Vedci prichádzajú s jednoduchým trikom

Alkohol je v mnohých krajinách jednoducho súčasťou kultúry. Pripíjame si na narodeniny či iné sviatky, zapíjame veľké úspechy, ale aj smútky a neúspechy. Vedci radia, ako pitie vína úspešne obmedziť.

Ako piť menej?

Snažíte sa obmedziť pitie alkoholu? Nie vždy je to také ľahké, ako by sa mohlo zdať. Vedci preto prichádzajú s jednoduchou pomôckou. Ako informuje portál IFL Science, najnovšia štúdia ukázala, že ľudia vypijú menej alkoholu, keď ho pomaly popíjajú z menšieho pohára.

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Addiction, súčasťou výskumu sa stalo 260 britských domácností, pričom v každej z nich sa vypili aspoň dve fľaše vína týždenne. Každú z rodín vedci požiadali, aby si počas 14 dní nakúpili špecifické množstvo vína vo väčších alebo menších fľašiach. Dostali k nim aj malé (290 mililitrov) alebo veľké (350 mililitrov) poháre. Na konci dvojtýždňového obdobia napokon vedci zisťovali, koľko vína rodiny reálne vypili.

Oklamte svoj mozog

Ukázalo sa, že ak ľudia pili z menších pohárov, vypili v priemere o 6,5 % vína menej. Pitie z menších fliaš zredukovalo množstvo skonzumovaného alkoholu v priemere o 3,6 %. Prečo je to tak, na to sa odborníci v tejto štúdii nezameriavali. Myslia si však, že za to môže percepcia. Iné štúdie naznačili, že ak ľudia jedia z menších tanierov, zjedli toho menej. Ich vnímanie totiž ovplyvnilo to, do akej miery boli hladní. Pravdepodobne to platí aj pri pití alkoholu.

Podobnú štúdiu vykonali vedci už v roku 2016. Aj vtedy sa im podarilo zistiť, že ak ľudia v baroch pijú z menších fliaš, množstvo skonzumovaného alkoholu klesá. Keď začali bary podávať víno vo veľkých pohároch, predaj vína stúpol o 9,4 %.

Odborníci si myslia, že zistenia by mohli byť využité aj pri snahe obmedziť množstvo skonzumovaného alkoholu v prevádzkach. Napríklad, ak sa výsledky výskumov potvrdia, podniky možno budú nútené predávať alkohol v menších fľašiach a pohároch.