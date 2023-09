Chceš zarobiť na TikToku? Teraz môžeš získať až 1 000 eur aj bez followerov. Ideš do toho?

Máš na TikToku naskrolované kilometre? Poznáš trendy? Máš dobré nápady? Tak to využi! Vďaka novej výzve môžeš dostať za jedno video parádny bonus k vreckovému. A nemusíš mať ani armádu followerov.

Speňaž svoju kreativitu

Nazbierať toľko followerov, aby ťa oslovovali značky s platenou spoluprácou, je ťažké. Potrebuješ na to veľa času, množstvo nápadov a ešte viac trpezlivosti. Teraz však existuje skratka k tomu, ako si na TikToku zarobiť.

Slovenská sporiteľňa, najväčšia digitálna banka na Slovensku, práve vyhlásila výzvu, ktorá bude prebiehať na TikToku. Výhrou nebudú nejaké tričká alebo zľavy. Ak sa ti zadarí, za svoje video môžeš dostať až 1 000 eur!

Natoč svoju reklamu

Reklamy sleduješ celý život. Teraz si konečne môžeš jednu vyrobiť! Natoč na TikTok video, ako by podľa teba mala vyzerať reklama na Slovenskú sporiteľňu. Témou môže byť čokoľvek – účet, karta, apka George, platenie mobilom alebo hodinkami. Ale pokojne aj hypotéka, investovanie či zážitok z pobočky. Čím vtipnejšie, netradičnejšie, prekvapivejšie, farebnejšie, tým lepšie!

Je len na tebe, aké dlhé video bude, jeho obsah, aj to, aký hudobný podmaz mu dáš. Jednoducho môžeš kreatívne uletieť. Obmedzenia neexistujú, ale mysli na to, že je to reklama na banku, takže žiadne vulgárnosti, nahotinky, násilie a podobne. Vo videu nespomínaj žiadne iné banky a označ ho #slovenskasporitelna. To je všetko.

Nevieš, ako začať? Výzvu podporili aj populárni TikTokeri. Pozri sa, ako sa s reklamou popasovali napríklad hasarova.petra, OskiBarami či matthew_kingg.

Odmena nielen pre najlepšieho

Nechce sa ti na brigáde v obchode dokladať jogurty do regálov? Natoč video a nechaj ho pracovať za seba. Keď dosiahne 10 000 pozretí, vďaka tejto výzve automaticky dostaneš odmenu 20 eur. Ak však video prekročí 100 000 videní, môžeš sa tešiť na 1 000 eur!

Popri tejto TikTok výzve aj naďalej pokračuje super ponuka, s ktorou si môžeš privyrobiť ďalšie eurá. Ak si v sporiteľni na odporúčanie kamaráta založíš účet, môžeš získať odmenu až 60 eur. A keď budeš účet odporúčať ďalším kamošom, môžeš dostať ešte 200 eur. To je už pekná brigáda. Viac o týchto odmenách nájdeš tu. Vo videu však nemusíš vysvetľovať, ako fungujú.

Výzva trvá iba do 29. septembra. Čím skôr video na TikTok uploadneš, tým väčšiu šancu máš nazbierať viac videní. Držíme palce!