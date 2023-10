Chceli ho zastreliť, Pamela sa kvôli nemu mala rozviesť. 8 zaujímavostí o filme Borat, o ktorých ste doteraz netušili

V našich končinách azda neexistuje filmový fanúšik, ktorý by nepoznal ikonickú komédiu v hlavnej úlohe so Sashom Baronom Cohenom. Boratove hlášky doslova zľudoveli, jeho plavky boli legendárne a humor tak za čiarou, že ho zrejme už nič neprekoná. So šialenou komédiou sa spája hneď niekoľko vtipných faktov, o ktorých ste doteraz zrejme netušili.

Článok pokračuje pod videom ↓

V článku sa dozviete: kto inšpiroval Cohena k vytvoreniu tejto postavy;

či mali pri natáčaní herci scenár;

prečo chceli Cohena zastreliť;

ktoré scény sa do filmu nedostali.

Fiktívna postava v reálnom živote

Len pre krátke pripomenutie, Borat Sagdijev vo filme hrá fiktívnu postavu kazašského novinára, ktorý prišiel do USA natočiť rozsiahlu reportáž, respektíve dokument, ktorý má ľuďom doma v Kazachstane ukázať vysokú životnú úroveň vyspelej americkej spoločnosti. Podľa magazínu GameRant Cohena inšpiroval skutočný človek – ruský doktor, ktorého raz stretol.

Ako uvádza portál Hollywood, v celom filme v skutočnosti účinkujú iba štyria skutoční herci vrátane Cohena a Pamely Anderson. Všetci ostatní ľudia sú vo filme takpovediac nevedomky a väčšina scén sa natáčala úplne bez scenára. Na plátne tak diváci mohli vidieť autentické reakcie nič netušiacich ľudí, ktorých Borat často nahneval, pohoršil či pobavil, píše Tuko. S tým súvisí aj to, že Cohen a tvorcovia museli čeliť viacerým žalobám.

Problémy so zákonom a nahnevanými ľuďmi

Podľa viacerých zdrojov museli filmári na čele s Boratom čeliť hneď niekoľkým žalobám. Ak si spomínate na scény z „kazašskej“ dediny, tak práve jej obyvatelia patrili medzi tých, ktorí tvorcov hnali na súd. V skutočnosti išlo o rumunskú dedinku Glod, ktorej sa podľa informácií v The Guardian nepáčilo, akým spôsobom ich Borat vykreslil. Odškodné si nárokoval napríklad aj muž zo známej scény z metra, či ďalší Newyorčan, ktorý pred Boratom utekal na ulici.

Stiahnutie filmu požadovali študenti z obytného automobilu a ďalšiu žalobu podal inštruktor z autoškoly. Zabudnúť nesmieme ani na hrozby od kazašskej vlády, ktorej sa dielo populárneho komedianta spočiatku tiež nepáčilo. Vtipná bola reakcia samotného herca, ktorý kazašskej vláde odkázal, že „pána Cohena síce nepozná, no podporuje svoju rodnú krajinu v súdení sa s týmto Židom.“

Nakoniec však niektorí predstavitelia kazašskej vlády boli za film vďační, nakoľko im 10-násobne zvýšil cestovných ruch u turistov prichádzajúcich z USA. Okrem toho, na Cohena bola počas natáčania dokopy 92-krát privolaná polícia. Dokonca má existovať zložka FBI, ktorá hovorí o možnom teroristovi presúvajúcom sa v zmrzlinárskom aute.

Počas ródea ho chceli zastreliť

Skutočne namále mal filmový Borat údajne počas ródea, kde zaspieval vymyslenú kazašskú hymnu. Spočiatku mu síce pri podpore vojny v Iraku dav tlieskal, no na konci bol poriadne rozrušený, píše Rolling Stone. Podľa niektorých zdrojov bol Cohen približne 2 minúty od toho, aby ho niekto z davu zastrelil. Po tejto scéne mal zo strachu dokonca skončiť dovtedajší režisér Todd Phillips.

V súvislosti s vymyslenou kazašskou hymnou sa stalo ešte jedno veľké faux pas, keď v roku 2012 na medzinárodnej streleckej súťaži v Kuvajte pustili kazašskej víťazke hymnu práve z tohto filmu a bol z toho obrovský škandál.