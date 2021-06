Chcela sa zabiť, skočila z 86. poschodia Empire State Building. Ako jediná to prežila iba vďaka náhode (video)

Vitajte pri ďalšej časti našej novej série videí, v ktorej sa budeme venovať rôznym zaujímavostiam zo sveta, skutočným prípadom, filmom alebo unikátnym príbehom z histórie. Dnes si predstavíme jeden z nich.

Je podľa vás možné prežiť skok z mrakodrapu? Žena menom Elvita Adams je dôkazom toho, že ak máte obrovské šťastie, tak aj táto takmer nulová pravdepodobnosť sa môže naplniť. V roku 1979 skočila z 86. poschodia mrakodrapu Empire State Building, o život však napokon neprišla.

Prečo sa táto zdanlivo obyčajná žena rozhodla týmto spôsobom ukončiť svoj život, aká náhoda jej to napokon prekazila a dopriala Elvite druhý začiatok, či je možné, že potom naštartovala úspešnú kariéru komičky a ešte omnoho viac sa dozviete v našom videu. Napríklad aj to, ako vyzerala samovražda, ktorá je známa aj ako najkrajšia samovražda na svete a súvisí tiež so spomínaným mrakodrapom.

