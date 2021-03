Chce konkurovať Netflixu: V Česku vzniká nová streamovacia služba s príznačným názvom Czechflix

Ponuka streamovacích služieb sa už čoskoro rozšíri o jednu českú novinku. Česko-slovenské médiá informovali o vzniku novej služby s pracovným názvom Czechflix, ktorá by mohla konkurovať už známym a predplatiteľmi obľúbeným službám Netflix a HBO GO. Či sa jej to podarí, je otázne. O novinke sme však zisťovali viac.

Viaceré slovenské a české médiá informovali o vzniku novej streamovacej služby. Mnohých zaujal najmä jej príznačný názov Czechflix a fakt, že by mala ponúkať primárne obsah z produkcie českých i slovenských televízií. So správou prišiel medzi prvými web AVmania.

Česko chce vlastný Netflix

Za projektom novej streamovacej platformy stojí šéf Českej televízie (ČT), Petr Dvořák, ktorý by pod jednou strechou rád videl obsah vyprodukovaný najmä českými televíznymi stanicami. Ako podotkol v rozhovore pre týždenník Euro, názov služby je zatiaľ pracovný, no jeho tvorcovia by ponukou radi konkurovali veľkým hráčom ako je Netflix či HBO GO.

Projekt je aktuálne v štádiu rokovaní s potenciálnymi poskytovateľmi obsahu, jednou z televízií by mohla byť aj TV Prima, ktorú sme požiadali o stanovisko.

„V súčasnosti vedieme rokovania o možnej podobe spolupráce, ale je to podľa môjho názoru beh na dlhú trať,“ povedal Marek Singer, generálny riaditeľ skupiny Prima, ktorá pôsobí aj na slovenskom trhu s kanálmi Prima PLUS a CNN Prima NEWS.

Česká tvorba pod jednou strechou

Cieľom Czechflixu je dostať pod jednu strechu najmä pútavý obsah českých staníc. Ten má aktuálne každá televízia pod svojou vlastnou réžiou. Czechflix by však chcel ponúkať obsah a nové časti pôvodných seriálov v predstihu, teda zhruba by fungoval na rovnakom princípe, ako funguje služba Voyo známa vďaka TV Markíza či TV Nova.

Ako však generálny riaditeľ TV Prima Singer priznal, projekt Czechflixu potrebuje dlhodobejšiu prípravu. Samotná Prima svoj obsah totiž už za poplatok ponúka prostredníctvom svojho webu i aplikácie iPrima, k dispozícii je aj videopožičovňa so zahraničnými titulmi. V tejto chvíli nie je jasné, či by Czechflix bol naplnený len pôvodným českým a slovenským obsahom alebo aj zahraničnou tvorbou, ktorú poznáme z vysielania jednotlivých českých staníc. Ak áno, Czechflix by mohol ponúknuť atraktívnu ponuku seriálov s lokalizovaným dabingom.

Úspech vlastnej knižnice

Skupina Prima má v rámci vlastnej videopožičovne dostupných cez tisíc programov a filmov, a cez 11 500 epizód obľúbených seriálov, ktoré spolu predstavujú viac ako 7 500 hodín obsahu, uviedli nám vo vyjadrení. Sľubný je aj priemerný počet video views služby iPrima. Ten presahuje mesačne počet 46 miliónov. „Len od začiatku roka si v rámci platených služieb používatelia predplatili viac než 300-tisíc epizód, balíčkov či filmov,“ informovala skupina Prima.

Či bude služba so zatiaľ pracovným názvom Czechflix dostupná aj pre Slovákov, zatiaľ nie je známe. iPrima je však čiastočne dostupná aj pre používateľov zo Slovenska.

Streamovacích služieb pribudne

Na trhu streamovacích služieb však nejde o nový nápad. Podobný koncept, aký chce priniesť česká novinka, úspešne funguje napríklad vo Veľkej Británii, kde je možné si predplatiť službu Britbox. Tá ponúka obsah verejnoprávnej skupiny BBC a komerčnej ITV. Je ale naozaj otázne, či by podobný koncept bol úspešný aj na česko-slovenskom trhu, ktorý je už z pohľadu bežného predplatiteľa streamovacími službami presýtený.

Na Slovensku je možné si zaplatiť Netflix či HBO GO, ktoré aktuálne patria medzi najpopulárnejšie platformy. V roku 2019 k nim pribudla prémiová služba Apple TV+, v druhej polovici roka 2021 trh osvieži v zahraničí úspešná novinka Disney+. Na ponuku konkurencie zareaguje aj HBO, ktoré svoju službu HBO GO pretransformuje na obsahovo lákavejšiu službu HBO Max. Stať by sa tak malo taktiež niekedy v priebehu tohto roka.