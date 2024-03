Chátra a je energeticky náročná: Plaváreň v tomto meste už čoskoro zatvoria, obyvatelia sa však dočkali aj dobrých správ

Budovy kúpeľov či starých plavární niekde strašidelne chátrajú, inde postupne prechádzajú rekonštrukciami a čaká ich svetlejšia budúcnosť. Dá sa povedať, že to je aj prípad plavárne vo Zvolene, ktorá síce už v júni svoje brány bude musieť zatvoriť, no v budúcom roku by ju mala čakať rekonštrukcia. Ako informuje portál Yim.Ba, v architektonickej súťaži už bol vybraný aj víťazný návrh.

Chátrajúca a energeticky náročná

Ako informoval portál zvonline.sk, starú budovu mestských kúpeľov budú kompetentní musieť už v júni zatvoriť. Dôvodom je výzva na opravu plaveckého bazéna od regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Samotná budova už má okolo 50 rokov a vykonávať osobitné úpravy sa zdá byť nerentabilné.

„Budova mestských kúpeľov má viac ako 50 rokov, kedykoľvek môže dôjsť k rozsiahlej havárii. Celkom reálne by sa tak mohlo stať, že za desaťtisíce eur opravíme bazén, no už o niekoľko dní budeme musieť plaváreň natrvalo zavrieť kvôli inej poruche,“ vysvetlila Alena Vaľková, vedúca odboru správy majetku zvolenskej radnice. Zlý technický stav nie je jedinou prekážkou v hladkej prevádzke, neudržateľné sa zdajú aj náklady na pokrytie energií.

Problémy by mohla vyriešiť rekonštrukcia plavárne, v rámci ktorej sa vypísala aj architektonická súťaž. Tá už pozná víťazný návrh, pochádzajúci od spoločnosti OLEGSSON & PARTNER pod vedením architekta Petra Pagáča. Odborná porota vyzdvihla viacero aspektov spomínaného návrhu a so spoločnosťou by malo dôjsť v najbližších dňoch k podpísaniu zmluvy. Predbežná hodnota projektu bola stanovená na 7,2 milióna eur s DPH.

Ako však ďalej Yim.Ba vysvetľuje, pozitívnu spätnú väzbu od poroty vystriedali aj rôzne kritické názory. „Mnohí architekti vyjadrili pochybnosti o kvalite návrhu. Predmetom kritiky je najmä dispozično-prevádzkové riešenie, napríklad kríženie rozličných typov prevádzok (čistej a špinavej), alebo bariérový prístup k hlavnej bazénovej hale,“ uvádza sa v článku.