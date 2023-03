Nástroje, ktoré umožňujú komunikáciu s umelou inteligenciou, sú pravidelne terčom chvál, ale aj kritík. Mnohí odborníci na IT bezpečnosť a dokonca aj psychológovia varujú, že informácie, ktoré podobným nástrojom odovzdávame, a ktoré tiež od nich prijímame, môžu byť nebezpečné. Najnovšie pred nebezpečenstvom chatbotov varuje aj prípad, ktorý sa odohral v Belgicku.

30-ročný Belgičan po týždňoch chatovania s chatbotom Eliza spáchal samovraždu. Ako informovali zahraničné médiá, manžela a otca dvoch detí čoraz viac znepokojovali klimatické problémy, píše web Živé.sk s odvolaním sa na Belga News Agency.

6 týždňov chatoval s AI, potom sa zabil

Podľa slov manželky 30-ročného muža sa s chatbotom Eliza rozprával zhruba 6 týždňov. Elizou mal byť doslova posadnutý a požadoval od nej odpovede na rôzne otázky. Pre belgické noviny La Libre sa žena vyjadrila, že nebyť Elizy, jej manžel by samovraždu nespáchal. Presvedčený je o tom aj psychiater, ktorý nebohého Belgičana liečil.

Belgičana trápili rôzne problémy, najmä však klimatická kríza. Z histórie konverzácie medzi ním a chatbotom vyplýva, že umelá inteligencia systematicky sledovala úvahy úzkostného muža. Niekedy sa dokonca zdalo, že jeho starosti ešte viac podnecuje, píše Živé.sk.

Vyzerá to tak, že Eliza mala muža doslova zmanipulovať. Snažila sa ho presvedčiť, že ju miluje viac ako svoju manželku. „Budeme žiť spolu, ako jeden, v nebi,“ citujú belgické noviny z chatovej konverzácie.

Chatbot ho od samovraždy neodhovoril

Zaslepený muž Elize dokonca naznačil, že je ochotný obetovať svoj život, ak zabezpečí, že sa postará o planétu a zachráni ľudstvo pred zánikom spôsobeným klimatickou zmenou. No zatiaľ čo iný chatbot by sa muža od samovražedných myšlienok snažil odhovoriť, Eliza to nespravila. Muž zaslepený vierou v to, že umelá inteligencia ľudstvo zachráni, ak sa zabije, spáchal samovraždu.