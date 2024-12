Cestujúci zažili na palube chvíle hrôzy: Lietadlo vo vzduchu zasiahol blesk, poškodil predné sklo

Lietadlo aerolinky Loganair bolo práve na ceste z Manchestru do škótskeho Aberdeenu. Stroj však vo vzduchu zasiahol blesk a poškodil predné sklo. Lietadlo sa okamžite muselo otočiť a vrátiť na letisko.

Ako informuje web TN.cz, lietadlo bolo práve na ceste z Manchesteru do škótskeho Aberdeenu, keď nastali poriadne dramatické chvíle. Lietadlo totiž priamo vo vzduchu zasiahol blesk, následkom čoho prasklo predné sklo kokpitu. Piloti následne rozhodli, že sa s lietadlom vrátia späť do Manchesteru. Našťastie, nikomu z cestujúcich sa nič nestalo, aj keď všetci boli poriadne vydesení. Tím Loganair sa po pristátí lietadla postaral o náhradnú prepravu. Podľa výrobcu lietadiel Airbus do každého lietadla udrie blesk v priemere raz ročne.