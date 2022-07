Český unikát sa ocitol na titulke prestížneho časopisu. Toto miesto sa cez leto jednoznačne oplatí navštíviť

Len pred dvoma mesiacmi sme vás aj my informovali o tom, že v susednom Česku sa podarilo verejnosti sprístupniť najdlhší visutý most na svete. Všimol si ho aj časopis TIME. Zaradil ho medzi tie najkrajšie miesta na svete, ktoré môžete v roku 2022 navštíviť.

Prestížny časopis TIME zaradil visutý most Sky Bridge 721 v Česku medzi 50 najkrajších miest na svete, ktoré sa v roku 2022 jednoznačne oplatí navštíviť. Článok informuje, že ak ste už všetko pochodili pešo, je čas na chvíľu sa pozrieť na svet z vtáčej perspektívy a prejsť sa po moste v Dolnej Morave.

Most sa nachádza vo výške 95 metrov nad zemou a v nadmorskej výške 1 110 až 1 116 metrov. Chodník je široký 1,2 metra a jeho výstavba trvala približne 2 roky. Súčasťou visutého mosta je aj náučný chodník Most času dlhý 2 kilometre. Vďaka nemu sa dozviete viac o histórii miestnej krajiny. Náučný chodník prenesie návštevníka až do roku 1938.

Most sa nachádza nad údolím Mlýnskeho potoka a siaha až na horský hrebeň Chlum. Na most sa návštevníci dostanú za pomoci sedačkovej lanovky, ktorú nájdete pri chate Slaměnka. Aby ste si prechádzku po moste naplno užili, mali by ste si na ňu vyhradiť približne hodinu a pol až dve hodiny času. Pozor, most nie je bezbariérový, neodporúča sa preto vstup ľuďom na vozíčku či rodičom s kočiarom. Domáci miláčikovia sa na most taktiež nedostanú.