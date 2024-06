Český kriminálny film ovládol Netflix, aj Slováci ho v húfoch pozerajú: Mnohí nešetria chválou, niektorým sa toto nepáči

Vyzerá to tak, že keď sa na Netflixe objaví snímka českej alebo slovenskej produkcie, ľudia po nej skočia ako „po údenom“. Len minulý týždeň sme vám predstavili netradičný slovenský film s názvom Fentasy, ktorý sa dostal až do rebríčka sledovanosti Top 10 filmov streamovacej služby v našich končinách. Aktuálne sa na treťom mieste nachádza kriminálna dráma Manželia Stodolovci, ktorá síce vychádza zo skutočných udalostí, no je fikciou, a preto ju aj tak treba brať.

Režisér Petr Hátle oživil príbeh mladého páru Dany a Jaroslava, ktorí si život na dedine spestrili brutálnou činnosťou — krádežami a zabíjaním. Celé to začalo tým, že sa pokúsili okradnúť ich osamelého starého suseda. No Jaroslav ho pri tom zavraždil. Keďže sa jeho smrťou polícia veľmi nezaoberala, pri jednej obeti neskončili…

V hlavných úlohách uvidíte Lucia Žáčkovú a Jana Hájeka a zameriava sa práve na vzťah ústrednej dvojice.

Ľudí zaujal

Na Netflixe sa film medzi Slovákmi a Čechmi teší obľube. Ako ukazujú čísla FlixPatrolu, u našich susedov totálne ovládol streamovaciu službu a už niekoľko dní v rade sa nachádza na prvom mieste sledovanosti a na Slovensku je aktuálne tretí.

Na ČSFD mu svieti hodnotenie 62 % a na portáli IMDb 6,0/10. Napriek tomu, že tieto hodnotenia sú priemerné, v recenziách mnohí diváci nešetria chválou.

Niekomu sa páči, iní majú výhrady

„Hraný debut Petra Hátleho mohol pokojne skončiť ako lacná snaha zviesť sa na úspechu populárnych true crime príbehov, výsledok však dodáva omnoho viac,“ pozitívne zhodnotil jeden z nich.

Niektorým však prekážalo, že snímka nezachádza viac do myslí sériových vrahov, ale je skôr vzťahovou drámou. Ako sme spomínali, vychádza zo skutočného príbehu Stodolovcov, no detaily sú vyfabulované a presne tak treba k jeho sledovaniu pristupovať.

