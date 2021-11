Česku hrozí na Vianoce tvrdý lockdown. Pozitívne testy lámu rekordy, hrozia zatvorené obchody aj prevádzky

Podľa kandidáta na nového českého ministra zdravotníctva Vlastimila Válka (TOP 09) sa pandemická situácia v Česku môže vyhrotiť natoľko, že počas Vianoc by mohli v krajine znova zaviesť úplný tvrdý lockdown.

Informuje o tom spravodajská webstránka TN.cz. „Ak budeme mať na konci novembra 15 až 20-tisíc pozitívnych denne, tak skutočne hrozí, že na Vianoce zase budú zatvorené obchody a všetko,“ povedal Válek v rozhovore pre Echo24.

Podľa Válka sú práve Vianoce, počas ktorých sa ľudia často navštevujú, základom pre rast počtu nových infekcií. „Systém musí byť pripravený na to, že po Vianociach sa zvýši počet pozitívnych,“ doplnil. Zároveň upozornil, že pre zlý vývoj pandemickej situácie by v druhej polovici novembra v Českej republike mohli začať obmedzovať nemocničnú starostlivosť.

„Myslím, že v druhej polovici novembra sa začne obmedzovať starostlivosť a do konca novembra bude mať väčšina nemocníc veľké problémy. Nebudú sa operovať bedrové kĺby, zase niekoľko ľudí zomrie na rakovinu hrubého čreva a konečníka alebo rôzne nádory, pretože pre nich budú uzatvorené jednotky intenzívnej starostlivosti,“ varoval Válek.

Pribúda najviac prípadov od jari

V Česku v pondelok zaznamenali 7591 nových prípadov nákazy koronavírusom – najviac od konca marca a približne o 77 percent viac než pred týždňom. Českému rozhlasu to v utorok povedal riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky Ladislav Dušek

Stúpa aj počet hospitalizácií s covidom: v pondelok ich bolo 1813, čo bolo o 185 viac než v nedeľu. Dovedna 284 pacientov sa nachádza na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Dve tretiny z pacientov, ktorých prijali na JIS v priebehu pondelka, tvorili nezaočkovaní. Ako ďalej pokračoval Dušek, na JIS sa nachádzajú prekvapivo aj pacienti vo veku okolo 45 rokov.

Za pondelok pribudlo 32 úmrtí s covidom, ich celkový počet tak dosiahol 30 807. Zaočkovať sa nechalo v priebehu pondelka 26.409 ľudí. Napríklad pred mesiacom bol denný počet zaočkovaných iba niečo cez tisíc. Reprodukčné číslo ukazujúce, koľko ľudí nakazí v priemere jeden infikovaný, je teraz na hodnote 1,30.

“Vidíme nárast (infekcií) u dospelej populácie od 30 do 50 rokov, a to väčšinovo u neočkovaných. To však, samozrejme, môže byť skreslené aj tým, že očkovaní sa testujú oveľa menej než neočkovaní,” upozornil Dušek. Vlani v tomto období pribúdalo denne od 11 000 do 15.000 nových prípadov nákazy. Hospitalizovaných s covidom bolo vtedy okolo 7500 ľudí a vo vážnom stave bolo 1100 pacientov.

Menia sa podmienky vstupu do krajiny

Pri vstupe do Českej republiky potrebujú cestujúci, ktorí sú nezaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, negatívny výsledok RT-PCR testu a doklad o vyplnení príjazdového formuláru. Medzi piatym až siedmym dňom po vstupe do krajiny musia opäť absolvovať test. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webovej stránke.

Nové podmienky vyplývajú zo zaradenia Slovenska medzi krajiny s veľmi vysokým rizikom, teda tzv. tmavočervené. Platí tiež povinnosť nosiť mimo domu respirátor. Výnimku z uvedených podmienok majú osoby, ktoré sú plne zaočkované po dobu viac ako 14 dní, alebo ktoré ochorenie COVID-19 prekonali.

Výnimku z predloženia negatívneho testu a vyplnenia príjazdového formuláru majú deti do 12 rokov, pracovníci medzinárodnej dopravy aj cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí s cieľom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň jedenkrát do týždňa prekračujú hranicu v prípade ciest do alebo zo susedných krajín. Výnimka tiež platí pre osoby, ktorých doba pobytu v krajine nepresiahne 24 hodín a pre pozemný tranzit nepresahujúci 12 hodín.