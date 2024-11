Česko sa s tým nemazná: Hneď v prvej časti ich Ruže pre nevestu vypadla známa influencerka, jej reakcia vás šokuje

Kým diváci čakajú na ďalšiu sériu slovenskej Ruže pre nevestu, včera oficiálne odštartoval český Bachelor. V ňom sa predstavilo osemnásť krások, medzi ktorými si musel ženích Jan vyberať už podľa prvých dojmov a dve z nich poslať domov. Bola to náročná voľba, keďže nemal príležitosť stráviť s nimi veľa času, no nakoniec sa rozhodol.

Článok pokračuje pod videom ↓

Včera mala oficiálnu premiéru šou Bachelor Česko, v ktorej si podnikateľ a bývalý atlét Jan Solfronk hľadá svoju nevestu. Na výber dostal naozaj rozmanitú skupinu žien, či už ide o vzhľad, vek, alebo povolania. Ako vyplýva z komentárov na sociálnej sieti, diváci si medzi nimi už stihli vybrať svoje favoritky, a to Kláru, Karu a Viky. Nie sú to však oni, komu by mali byť sympatické.

Dlho sa tam neohriala

Rovnako ako v slovenskej verzii Ruže pre nevestu, aj v tej českej museli hneď na začiatku vypadnúť dve súťažiace. Televízny ženích sa tak musel riadiť len prvým dojmom a krátkou konverzáciou, keďže nemal čas na zbližovanie, no napriek tomu ľudí jeho rozhodnutie poriadne prekvapilo.

Ak ste sledovali šou Love Island, určite ste zaznamenali to, že sa až do finále prebojovala influencerka Dominika Alagia. Ako sme vás informovali v článku, už od začiatku diváci neboli nadšení z jej účinkovania v šou a neskôr sa na sociálnych sieťach sťažovali, že podľa nich dostáva až príliš priestoru na obrazovke a celú šou sa snažia postaviť len na nej.

Nie tak div, že keď ľudia zistili, že do českej Ruže pre nevestu mieri aj Mirka z Love Islandu, čakali, že sa tam udrží viac než jednu epizódu. Práve ona je totiž známym menom, ktoré zaznelo v Bachelor, a fanúšikovia reality šou ju tak mohli poznať ešte pred začiatkom. O to viac šokujúce bolo, že sa tam ohriala až jednu epizódu. Čo je však ešte viac šokujúce, je jej reakcia na túto skutočnosť.

Na konci večera sa Jan rozhodol a dve súťažiace, ktoré nedostali ružu, sú Mirka a Štěpánka. Keďže nemali príležitosť poriadne sa spoznať so ženíchom, dalo by sa očakávať, že budú toto vypadnutie brať športovo a nebudú preň roniť slzy. To však rozhodne nebol prípad Mirky, ktorá spustila hysterický plač.

Táto scéna, samozrejme, neostala bez komentárov divákov, ktorí s ňou rozhodne nesúcitili. „Tá Mirka sa tam teda vôbec neohriala,“ smiala sa diváčka v komentároch k príspevku. „Mirka tam šla hľadať partnera alebo najlepšiu kamarátku?“ pýtala sa zas ďalšia, na čo jej iná odpovedala: „Mirka hlavne toho chlapa poznala už vopred a čo nechápem je, že napísala, že u nich láska predtým nebola a ani nebude, tak načo tam šla?“

„Ak ten Honza videl Love Island, kde bola Mirka, tak sa ani nedivím, že vypadla hneď. Človek by sa mal za tie roky niekam posunúť a podľa jej správania je stále rovnaká,“ skonštatovala zas štvrtá diváčka.