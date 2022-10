Česi sa Putinovi zložili na darček k 70-tke. Je ním tank „Tomáš“ pre Ukrajinu

Kampaň Darček pre Putina, v rámci ktorej sa peniaze vyzbierali, naďalej pokračuje. V pondelok to uviedli jej organizátori, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Za pár dní, 7. októbra, oslávi agent KGB, vrah a gauner Vladimir Putin sedemdesiatiny. A zaslúži si poriadny darček! Veľká vďaka všetkým, ktorí mu „darčeky“ v podobe podpory Ukrajine kupujete,“ napísala v ďakovnom liste česká ministerka obrany Jana Černochová.

Meno dostal podľa T.G. Masaryka

„Vďaka vašej podpore jej (Ukrajine) už čoskoro vyrazí na pomoc tank Tomáš,“ dodala ministerka s tým, že sa ďalej budú zbierať financie na muníciu pre tento tank. Meno Tomáš dostal podľa prvého československého prezidenta T.G. Masaryka.

„Dnes ráno to boli štyri jednotky, teda 1 111 000 000 korún (viac ako 45 miliónov eur), ktoré nám poslali darcovia predovšetkým z Českej republiky, ale tiež z ďalších krajín,“ komentoval stav účtu, ktorý zriadila ukrajinská ambasáda, bývalý ukrajinský veľvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis. Dodal, že už minuli viac než miliardu korún.

„Dnes ráno som podpísal niekoľko zmlúv ohľadom nákupu vojenského materiálu a predpokladám, že dnes poobede to zaplatíme,“ dodal Perebyjnis s tým, že nákup bude v najbližších dňoch expedovaný na tie miesta na Ukrajine, kde je to potrebné.

Účet na pomoc Ukrajine bol zriadený vo februári, tesne po tom, ako Rusko napadlo Ukrajinu. Počas víkendu 21. a 22. augusta pri príležitosti spomienkových podujatí na okupáciu Československa v roku 1968 poslali Česi na účet ukrajinskej ambasády v Česku 24,2 milióna korún.

EÚ poskytne Ukrajine päťmiliardovú pôžičku

Európska únia sa v memorande o porozumení zaviazala poskytnúť Ukrajine ďalšiu finančnú pomoc vo výške päť miliárd eur, informovali o tom v pondelok predstavitelia EÚ aj Ukrajiny, píše TASR. Ako poznamenáva agentúra DPA, ide o pôžičky s niekoľkoročnou splatnosťou.

„Je to ďalšie gesto, ktoré potvrdzuje odhodlanie Európskej únie podporovať Ukrajinu vo víťazstve v tejto vojne a tiež v jej snahách o obnovu a európsku budúcnosť,“ napísal na sociálnej sieti Twitter ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ. Poďakoval sa za to predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a lotyšskému podpredsedovi Komisie Valdisovi Dombrovskisovi.

Štátny rozpočet Ukrajiny, vrátane armádneho, od začiatku ruskej invázie koncom februára do veľkej miery financujú západné krajiny. Dombrovskis na Twitteri vysvetlil, že tieto peniaze od Európskej únie by mali ísť na bezprostredné zabezpečenie likvidity ukrajinského štátu a vyplácanie miezd a dôchodkov. Prvá tranža má prísť na Ukrajinu v polovici októbra, ďalšie dve ešte do konca tohto roka.