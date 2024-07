Česi kritizujú, že Chorváti sú bezohľadní: Ak cestujete autom do Chorvátska, na túto vec si dajte obrovský pozor

Cestovať autom k moru môže byť veľmi príjemné — čas trávite so svojou rodinou či priateľmi a je to v mnohých prípadoch zaujímavejšie, než napríklad cesta lietadlom plná zhonu. No bezpečnosť by v tomto prípade mala byť na prvom mieste, predsa nikto nechce, aby mu dovolenku pokazila autonehoda. V diskusnej skupine Milujeme Chorvatsko sa na facebooku otvorila konverzácia o tom, aké pravidlá by mali vodiči dodržiavať pri jazde chorvátskymi tunelmi. A objavila sa aj kritika chorvátskych vodičov.

Portál eJADRAN ešte minulú letnú sezónu informoval, že celkovo sa na chorvátskych diaľniciach nachádza 44 tunelov a sú miestom, kde sa odohrávajú dopravné nehody. Ruku na srdce, túto situáciu nechce zažiť asi nikto z nás.

Dodržiavajte tieto jednoduché pravidlá

Jeden z prevádzkovateľov miestnych diaľnic preto vydal odporúčania, ako by sa šoféri mali v tuneloch správať, aby takýmto situáciám predišli. Napríklad, že ešte pred vjazdom do tunela by ste si mali zložiť slnečné okuliare, skontrolovať si stav paliva, či pozorne sledovať dopravné značenia.

Čo sa týka samotnej jazdy tunelom, nezastavujte v ňom, až na prípady, kedy iná možnosť nie je, neblikajte diaľkovými svetlami, udržujte bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami alebo necúvajte a ďalšie. Jednoducho, myslite na to, aby ste počas jazdy boli v bezpečí vy, vaša posádka, no taktiež aj posádka ďalších vozidiel v tuneli.

Vodiči nemajú najlepšie skúsenosti z chorvátskych diaľnic

Na sociálnej sieti sa ozvalo viacero Čechov alebo aj Slovák, ktorí sa podelili so svojimi skúsenosťami z chorvátskych tunelov. „Všetci v ľavom a bez rozostupov. Pravý pruh úplne prázdny. Hrôza. Riskantná jazda je dneska asi v móde,“ podotkol nahnevaný vodič. A nebol jediný.

„Nikto nedodržiaval rýchlosť v tuneloch,“ doplnil niekto ďalší. „Celkom sa v tých chorvátskych tuneloch bojím. Idem max 90, a oni na mňa blikajú ako zbesilí,“ objavilo sa v jednom z ďalších komentárov.

„Hlavne Chorváti jazdia rýchle a agresívne. Asi hlavne, keď vidia turistov. Nedodržiavajú vôbec nič,“ reagoval vodič, ktorý zažil negatívne skúsenosti predovšetkým s chorvátskymi šoférmi.

Ak sa vyberiete do Chorvátska alebo kamkoľvek autom, jazdite bezpečne, aby ste deň neznepríjemnili sebe alebo ostatným.