Česi chcú anektovať Kaliningrad a vybudovať plynovod Beer Stream: Satirické príspevky bavia tisíce, Rusov to pobúrilo

Sociálnymi sieťami sa šíria satirické príspevky s návrhom, aby sa Česi zmocnili ruskej exklávy Kaliningrad. Jeden z nich zdieľal aj český poslanec Tomáš Zdechovský, za čo si vyslúžil kritiku ruských médií. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

„Čas rozdeliť Kaliningrad, aby naši bratia Česi mali prístup k moru,“ napísal 28. septembra na sociálnej sieti Twitter užívateľ s prezývkou „Papiez internetu“. K príspevku pridal aj mapu ruskej exklávy obkolesenej Poľskom, Litvou a Baltským morom, pričom ju rozdelil na poľskú a českú časť.

Mesto v 13. storočí založil Rád nemeckých rytierov počas križiackej výpravy proti pohanským Prusom a nazvali ho na počesť vtedajšieho českého kráľa Přemysla Otakara II. Königsberg (česky Královec).

Oblasť Východného Pruska ako kompenzáciu po druhej svetovej vojne zabral Sovietsky zväz, ktorý mesto na počesť sovietskeho politika premenoval na Kaliningrad.

Návrh na premenovanie mesta inšpirovala ruská anexia štyroch ukrajinských regiónov, čo vyvolalo búrku sarkastických vtipov v Česku a Poľsku. „Urobte Kaliningrad opäť českým!“ píše sa napríklad vo výzve na stretnutie pred ruskou ambasádou v Prahe, ktoré sa má uskutočniť v pondelok.

Poliak Tomasz Komentasz na Twitteri zverejnil obrázok zobrazujúci imaginárnu lietadlovú loď s názvom Karel Gott, ktorá opúšťa námornú základňu Kaliningrad.

Český europoslanec Tomáš Zdechovský zdieľal príspevok o fiktívnom „plynovode“ Beer Stream II medzi Prahou, Varšavou a Kaliningradom.

Final steps for building Beer Stream 1 were made. As of today, the brightest minds among the engineers have begun with the construction. The pipeline is to be finished on January 1, 2023. We can only hope for a delicious „Na zdraví“ after midnight. 🍺 https://t.co/t5rjNuSqT2

— Královec 🇨🇿 (@KralovecCzechia) October 5, 2022